Red Dead Redemption 2 sarà anche "morto", ma continua a battere nuovi record

Nonostante ormai Rockstar abbia smesso di supportare da tempo Red Dead Redemption 2 e la sua relativa modalità Online, il western open world continua ancora oggi a conquistare tantissimi fan in tutto il mondo e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi.

Le vendite di Red Dead Redemption 2 (lo trovate su Amazon) hanno infatti sbalordito la stessa Take-Two, che non si aspettava che l'avventura di Arthur Morgan potesse riscuotere così tanto successo nel pubblico.

Advertisement

Come riportato da TweakTown, il secondo capitolo della saga ha infatti ormai superato 53 milioni di copie vendute in tutto il mondo, arrivando a battere più del doppio le vendite del primo episodio, fermatosi a "soli" 21 milioni.

Il rapporto stilato per l'anno fiscale 2023 conferma che Red Dead Redemption 2 è riuscito a vendere altri 3 milioni di copie durante l'arco degli ultimi 3 mesi, comprendente il periodo da gennaio a marzo 2023.

Questo significa che adesso il franchise Red Dead ha ormai superato quota 75 milioni, e di questi il 70% delle vendite è arrivato principalmente dal secondo capitolo.

Un risultato elogiato anche da Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, che è rimasto soddisfatto sia dalle vendite che dal continuo supporto della community:

«Red Dead Redemption 2 ha superato le nostre aspettative e ad oggi ha venduto più di 53 milioni di copie in tutto il mondo. Siamo anche soddisfatti dal continuo coinvolgimento dei giocatori con Red Dead Online, come dimostrato dall'aumento di utenti del 10% ogni anno su tutte le piattaforme».

Insomma, sebbene Rockstar Games abbia scelto di non supportare più il titolo con nuovi contenuti, i giocatori non solo non hanno alcuna intenzione di abbandonarlo, ma curiosamente il western open world continua ad attirare perfino tanti nuovi utenti nella modalità online.

Dati che confermano senza ombra di dubbio quanto Red Dead Redemption 2 sia oggi più popolare che mai, anche se al team di sviluppo, purtroppo, non sembra affatto interessare.

Visto che Rockstar Games non ha intenzione di supportare ulteriormente l'avventura, i fan hanno deciso di prendere in mano la situazione e hanno sviluppato ben 22 nuove missioni gratis.

Qualcuno ha deciso di spingersi anche oltre, arrivando a ricreare perfino il primo Red Dead Redemption utilizzando il sequel.