Red Dead Redemption 2 è più popolare che mai, ma a Rockstar non interessa

Red Dead Redemption 2 ha un numero di giocatori davvero elevato, tanto che i dati riportati in queste ore lo confermano ulteriormente

Il titolo open world di Rockstar ambientato nel Far West (lo potete fare vostro su Amazon) non sembra voler passare mai di moda.

Advertisement

Advertisement

Del resto, gli utenti sopra al classico è salito a dismisura, anche se c'è una motivazione specifica.

Ora, come riportato anche da Gaming Bible, la popolarità del gioco è aumentata ancora di più, ma ciò non sembra convincere Rockstar a rispolverare il franchise.

A dire il vero, è probabilmente per via del prossimo GTA 6 che Red Dead Redemption sembra essere stato dimenticato dagli sviluppatori, non certo dai giocatori: tra il 17 e il 25 aprile di quest'anno, infatti, RDR2 è risultato essere il quarto gioco più venduto su Steam.

Considerando il titolo si è scontrato sia con giochi più recenti che con nuove uscite come Resident Evil 4 Remake e Star Wars Jedi: Survivor, si tratta di un risultato davvero impressionante.

L'anno scorso, Rockstar Games ha confermato di aver praticamente chiuso con Red Dead Online, nonostante le insistenti richieste dei fan di mantenerlo in vita.

Molti si sono sentiti frustrati dal fatto che un gioco così divertente sia stato abbandonato dopo cinque anni, visto che l'equivalente di GTA - ossia GTA Online - va invece ancora forte dopo quasi un decennio.

Purtroppo, finché lo sviluppo del prossimo capitolo di GTA non sarà arrivato alla fine, appare improbabile che le priorità di Rockstar cambino.

Vero anche che questa estate si terrà un vero evento a tema Red Dead non ufficiale, che vedrà la partecipazione di un gran numero di star, tanto che i fan sono tenuti a tenere alte le antenne.

Ma non solo: un giocatore di Red Dead Redemption 2 ha notato un piccolo dettaglio relativo ai cavalli del gioco dopo quasi duemila ore di gioco.