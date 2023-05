Red Dead Redemption 2 ottiene 22 nuove missioni, gratis, grazie ai fan

Nel corso degli anni, i giocatori di Red Dead Redemption 2 hanno creato un'impressionante quantità di mod per il gioco.

Del gioco Rockstar (che trovate su Amazon) sono state infatti ampliate le dimensioni della mappa, permettendo ai giocatori di vivere la vita di un cacciatore di taglie e, recentemente, è stato aggiunto anche un pugno di missioni e sfide nuove di zecca.

Proprio di recente la community di Red Dead Redemption 2 ha discusso circa le missioni più frustranti del gioco, quindi averne di nuove male non è.

Ora, come riportato anche da GamingBible, il modder Shtivi ha condiviso su Nexus Mods la sua ultima creazione, RDR- Contracts, scaricabile da questo indirizzo, purtroppo solo per la versione PC del gioco.

Questa aggiunta totalmente gratuita introduce una serie di nuove missioni e contratti da completare nel vasto open world di Red Dead.

La descrizione ufficiale recita: «Questa mod aggiunge nuove missioni a contratto generate automaticamente da giocare».

Sono stati aggiunti quindi oltre 22 diversi scenari con centinaia di possibili varianti, livelli di difficoltà, sfide e luoghi. «Sfrutta al meglio le tue armi e le tue abilità e guadagna denaro accettando contratti e assassinando obiettivi in tutto il mondo del gioco».

Certo, le missioni generate automaticamente sono tutto sommato molto divertenti e il fatto che siano virtualmente infinite significa che il giocatore può provarle in qualsiasi momento della sua partita, sia durante che dopo il gioco.

È sempre bello in ogni caso vedere che un gioco ha una comunità di modder così appassionata sia ancora in grado di mantenere il gioco in vita, almeno fino all'uscita di Red Read Redemption 3 (che al momento sembra latitare).

