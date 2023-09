Questa soundbar 3D surround è in offerta a un prezzo super solo per pochi giorni! Approfittatene!

Se siete alla ricerca di un'esperienza audio immersiva che possa trasformare il vostro salotto in un vero e proprio home theater, allora non cercate oltre. L'offerta di oggi su Amazon è per te: la soundbar ULTIMEA, un dispositivo audio di alta qualità che ora è disponibile a un prezzo incredibilmente scontato, ovvero a soli 67,16€, utilizzando il coupon valido fino a venerdì 15 settembre, salvo esaurimento scorte, attivabile direttamente dalla pagina del prodotto. Ma perché dovresti scegliere questa soundbar in particolare?

Innanzitutto, l'offerta è valida solo per pochi giorni, quindi non dovreste lasciarvi sfuggire questa occasione! Inoltre, la soundbar ULTIMEA è progettata con una funzione di regolazione dei bassi che include 5 tipi di bassi con profondità diverse. Grazie a due canali distinti, questa soundbar offre un chiaro posizionamento del campo sonoro e simula effetti sonori surround 3D. Questo non solo migliora le prestazioni della banda di frequenza dei bassi ma rende anche il suono della tua TV più profondo e avvolgente, creando un home theater unico proprio nel comfort del vostro salotto.

Connettività? Nessun problema. La soundbar ULTIMEA è dotata di interfacce ARC, ottica e USB e viene fornita con un cavo in fibra ottica di alta qualità. Ciò la rende incredibilmente facile da collegare a TV, computer e altre apparecchiature audio e video domestiche. Dimenticate la complicazione di dover utilizzare più telecomandi. In modalità ARC, un solo telecomando è sufficiente per controllare sia la TV che la soundbar. Inoltre, grazie al Bluetooth 5.0, potete aspettarvi una trasmissione due volte più veloce rispetto al Bluetooth 4.2 e una compatibilità quattro volte più stabile.

