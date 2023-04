Soundbar per gaming | Le migliori del 2023

Per poter rimanere completamente immersi nei propri videogiochi, una buona esperienza audiovisiva è sicuramente fondamentale. Le soundbar sono nate per rispondere all'esigenza di tutti coloro cercassero degli impianti audio di qualità, senza che risultino eccessivamente ingombranti e facili da posizionare anche vicino a monitor e televisori ultra-sottili. Grazie alla loro forma compatta, possono infatti essere montate e posizionate con facilità, e tutto senza rinunciare alla qualità complessiva degli altoparlanti. La scelta delle soundbar non è però sempre facile, data l'esistenza di tanti modelli sul mercato con caratteristiche uniche.

Prima di effettuare la nostra scelta dobbiamo dunque cercare di avere in mente non solo cosa pretendiamo dalla soundbar da noi scelta in base a quello che sarà il nostro utilizzo, per esempio se la nostra intenzione è accompagnarla alle console next-gen o per supportare il PC, ma anche tener conto del budget a vostra disposizione. Per aiutarvi in questa importante scelta, abbiamo deciso di elencarvi quelle che riteniamo essere le migliori soundbar sul mercato, tenendo conto delle caratteristiche e del prezzo di ciascuna di esse.

Abbiamo selezionato tutte le soundbar tenendo a mente non solo la qualità di esse ma anche eventuali funzionalità aggiuntive, potenza, configurazione surround e naturalmente anche il prezzo, il tutto basandoci sui prodotti attualmente disponibili su Amazon e altri retailer. Nel nostro ultimo aggiornamento, abbiamo aggiornato la lista di prodotti consigliati basandoci sulle ultime uscite più recenti e apprezzate dagli utenti, includendo anche soundbar studiate appositamente per le postazioni gaming.

Le migliori soundbar per giocare

Sony HT-A5000

La soundbar premium adatta a ogni esigenza

Se non avete alcun limite al vostro budget e volete semplicemente assicurarvi uno dei migliori prodotti disponibili sul mercato, questa soundbar non potrà affatto deludervi. La soundbar Sony HT-A5000 è infatti studiata come vera e propria esperienza premium: la tecnologia Vertical Surround Engine è in grado di ottimizzare al meglio il campo sonoro e di farvi ascoltare il suono direttamente dall'alto, garantendo un maggior coinvolgimento nei vostri videogiochi preferiti. Con il Dolby Atmos a 5.1.2 canali potrete sempre assicurarvi di non perdervi mai neanche un effetto sonoro, sia durante le sessioni gaming che durante la visione di un film avvincente.

» Vedi Sony HT-A5000 su Amazon

LG UltraGear GP9

La soundbar compatta per chi gioca su PC

Nel caso siate invece giocatori PC e abbiate bisogno di un prodotto più compatto da poter inserire comodamente sotto il vostro monitor, LG ha pensato ad un prodotto particolarmente aggressivo ma allo stesso di alta qualità. LG UltraGear GP9 è infatti in grado di offrire un surround virtuale a 7.1, offrendo un'esperienza realistica e senza alcun bisogno di corrente elettrica, dato che funziona con la batteria integrata: significa che potrete portarla dovunque vorrete per avere sempre il massimo risultato. Per migliorare ulteriormente l'offerta, questa soundbar offre anche la possibilità di trasformare i vostri auricolari in cuffie gaming: basterà infatti collegarle alla soundbar per usufruire della tecnologia DTS Headphone X, in grado di offrire il surround virtuale 7.1. Come ultima piccola nota di merito, potrete personalizzarla con combinazioni di 16,7 milioni di colori grazie all'illuminazione RGB.

» Vedi LG UltraGear GP9 su Amazon

Razer Leviathan V2

La soundbar per chi non vuole passare inosservato

Se l'idea di una soundbar gaming con illuminazione RGB vi attira, ma cercate un prodotto più tradizionale, potrebbe fare al caso vostro questa intrigante proposta. Razer Leviathan V2 è infatti una soundbar compatta che include un Subwoofer multi-driver in grado di garantire alti cristallini e bassi potenti, utilizzando anche un impianto surround virtuale 7.1 THX Spatial Sound per il massimo coinvolgimento nei videogiochi. Pur essendo studiato per le postazioni gaming, si tratta dunque di un impianto poco ingombrante che può essere riutilizzato anche per i fan più esigenti, senza che possa avere il minimo ingombro. E se non volete passare inosservati, grazie all'illuminazione RGB Razer Chroma potrete personalizzare il vostro prodotto per avere effetti in-game dinamici, migliorando anche il vostro coinvolgimento nell'azione

» Vedi Razer Leviathan V2 su Amazon» Vedi Razer Leviathan V2 su eBay

Philips B8205/10

La soundbar flessibile per chi utilizza assistenti vocali

Questo prodotto è stato disegnato per risultare sempre elegante, qualunque sia il posizionamento da voi scelto. Sia che decidiate di posizionarlo sulla vostra parete o sotto il vostro schermo, Philips B8205/10 fornirà in ogni momento prestazioni all'altezza della situazione, grazie alla sua potenza da 200W. La soundbar è anche compatibile con tutti i principali assistenti vocali sul mercato: Alexa, Siri e l'Assistente Google. Potrete anche utilizzare Spotify Connect per riprodurre in streaming la vostra musica ad una qualità superiore. Grazie al Dolby Audio riuscirete inoltre a rimanere costantemente coinvolti nei vostri videogiochi preferiti, con un'immersione senza pari.

» Vedi Philips B8205/10 su Amazon

Yamaha YAS-207

La soundbar compatta e potente

Se non desiderate avere una soundbar ingombrante, Yamaha ha studiato la soluzione giusta per voi. Grazie ad un'altezza di appena 60 mm, il prodotto potrà essere facilmente posizionato sotto il vostro televisore o il vostro monitor senza che risulti mai ingombrante. Yamaha YAS-207 possiede una configurazione con canali surround 7.1 ed una tecnologia che permette la riproduzione di audio 3D virtuale. Grazie alla sua potenza massima di 200W sarete in grado di godervi dei bassi incredibilmente avvolgenti. Dispone inoltre della funzionalità Clear Voice, in grado di esaltare i dialoghi all'interno di film e videogiochi.

» Vedi Yamaha YAS-207 su Amazon

Come scegliere le soundbar per giocare

Le soundbar da gioco sono ormai diventate uno degli strumenti imprescindibili per ogni giocatore che si rispetti. Gli altoparlanti delle TV, tendenzialmente anche per quelle più costose, devono necessariamente sottostare ad alcuni sacrifici di prestazioni per poter garantire la migliore immagine con il minor ingombro possibile. Per questo motivo, un buon impianto audio è fondamentale per riuscire ad aumentare il coinvolgimento il più possibile, restando comunque liberi da possibili ingombri dovuti a cuffie o altri accessori.

Esistono numerose differenze tra le tante soundbar in commercio e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non tutti i prodotti sono uguali. Ci sono infatti numerose caratteristiche di cui sarà necessario tenere conto, non solo riflettendo sull'utilizzo che intenderete farne — ovvero solo per giocare o magari anche per guardare film o altri contenuti video — ma anche della vostra postazione e, naturalmente, anche del budget che avete a disposizione. Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo dunque pensato di darvi qualche utile consiglio da seguire prima di effettuare le vostre ricerche.

Tipologia

Prima di procedere ad analizzare le caratteristiche di una soundbar, occorre comprendere la differenza tra una variante passiva ed una attiva. Le soundbar passive sono molto più complicate da installare e richiedono una certa esperienza: avrete bisogno infatti di collegarle ad una scheda audio o a un amplificatore esterno. Il vantaggio è sicuramente la versatilità del prodotto, in quanto potrà anche essere usato in combinazione con altre casse: si tratta dunque della scelta migliore possibile per chi vuole un impianto audio di qualità, a patto di essere disposti a investire potenzialmente ancora per migliorare ulteriormente la vostra postazione.

Le soundbar attive sono invece quelle più diffuse sul mercato, ed includono già al loro interno tutti i componenti necessari per funzionare adeguatamente. Dato che sono molto più facili da installare, sono l'ideale per chi non vuole perdere troppo tempo e pensare subito a godersi un audio superiore: sono prodotti pensati per funzionare nell'immediato e dovrebbero essere sufficienti per la maggior parte delle esigenze. Allo stesso tempo, la loro stessa natura vi impedirà però di migliorare ulteriormente le prestazioni e dovrete accettarle per ciò che sono: se volete dunque che sia questa la vostra scelta, assicuratevi che l'impianto scelto sia di alta qualità.

Prestazioni

Le soundbar integrano al loro interno almeno 2 speaker, ed occasionalmente anche un subwoofer in grado di migliorare la qualità dell'audio. Il valore numerico che troveremo su una soundbar rappresenta anche il numero di componenti inclusi: per esempio 2.0 vuol dire che ci sono solo due speaker, mentre 2.1 indicherà anche la presenza del subwoofer. Questo potrà essere sia esterno che interno, e dunque integrato all'interno della soundbar stessa, ma vi consigliamo di assicurarvi che sia comunque incluso per avere le migliori prestazioni. In caso contrario, potrebbe essere necessario fare qualche sacrificio in termini di accuratezza sonora.

Naturalmente occorrerà anche tenere d'occhio la potenza in watt delle soundbar: maggiore sarà il valore numerico, migliore sarà la qualità dell'output audio anche a volumi più elevati. Sconsigliamo di acquistare soundbar con un valore di potenza inferiore ai 200 watt, ma il valore più indicato per voi dipende soprattutto dall'ambiente in cui vi trovate e dall'utilizzo che avete intenzione di farne. In questo caso, non esiste davvero una "scienza esatta", perché le esigenze di ogni utente saranno diverse in base allo spazio circostante. Se vi trovate in una stanza di dimensioni molto ridotte, anche una minore potenza potrebbe essere sufficiente: se avrete invece bisogno di coprire una maggiore area, allora non potremo che consigliarvi di puntare solo sui prodotti più potenti e performanti.

Connettività

Le soundbar potranno essere collegate ai vostri dispositivi in tantissimi modi, in alcuni casi offrendo anche la possibilità di collegarsi senza l'ausilio di cavi. Tra le opzioni di connettività più diffuse troveremo sicuramente il cavo jack da 3,5 mm, cavo analogico e ottico ed ingressi USB e HDMI. Alcune soundbar vi permetteranno di collegarvi senza fili tramite l'ausilio di WLAN, Bluetooth e NFC, molto utili per collegarsi a dispositivi portatili come smartphone.

Valutate dunque la maniera in cui volete configurare il vostro prodotto ed assicuratevi che la vostra tipologia di connettività preferita sia presente: tutto dipenderà principalmente dalla vostra postazione. In ogni caso, per esigenze legate al gioco, il nostro consiglio resta sempre quello di collegare le vostre soundbar con cavi ottici e di evitare ove possibile una connessione senza fili: quest'ultima potrebbe infatti causare un piccolo ritardo nell'ascolto audio, finendo inevitabilmente per rovinare il vostro coinvolgimento.

Funzioni

Alcune soundbar si distinguono dalla concorrenza per la presenza di funzionalità esclusive. Molto spesso potremmo trovare un display LED frontale, in grado di fornirci utili informazioni, come il volume ed il tipo di modalità utilizzata. Solitamente saremo in grado di controllare il nostro prodotto tramite un telecomando, ma alcune soundbar più avanzate potrebbero offrire anche l'opzione di utilizzare uno smartphone per svolgere le stesse funzioni. Nel caso di prodotti appositamente disegnati per le postazioni gaming, potreste perfino avere la possibilità di accedere a un'illuminazione RGB, che con le giuste impostazioni miglioreranno ulteriormente la vostra atmosfera di gioco.

I prodotti di migliore qualità garantiranno anche la possibilità di riprodurre file audio digitali di vostra scelta e migliorare la riproduzione delle frequenze più basse. Nel caso dei videogiochi, alcune di esse potrebbero avere presenti anche una modalità gaming, in grado dunque di adattarsi ad essi per migliorarne le prestazione. Dato che il vostro intento è quello di acquistare una soundbar principalmente per giocare, non possiamo che consigliarvi di assicurarvi che le soundbar da voi scelte dispongano di questa funzione o che, in alternative, siano effettivamente studiate per sfruttare al meglio i videogiochi: i prodotti migliori sono infatti in grado di ottimizzare al meglio gli effetti sonori per garantire il miglior coinvolgimento in ogni situazione.

Dimensioni

Dato che uno dei vantaggi delle soundbar è sicuramente la possibilità di incastrarle facilmente sotto un monitor o un televisore, è importante assicurarsi che le dimensioni siano quelle ricercate, in quanto potrebbero diventare troppo ingombranti. Troveremo solitamente delle dimensioni che vanno da 70 x 4 x 5 cm fino ad arrivare ai più mastodontici 130 x 12 x 14 cm.

Naturalmente dimensioni più piccole corrispondono ad un montaggio più immediato, oltre alla possibilità di utilizzarle al meglio anche sotto un monitor: misurate accuratamente lo spazio a vostra disposizione e riflettete sul loro effettivo utilizzo prima di procedere all'acquisto. Le soundbar più grandi tendono a essere qualitativamente superiori, grazie al maggiore spazio disponibile per implementare impianti di qualità, ma è proprio il caso di suggerirvi di non farvi sempre ingannare dalle dimensioni. Ricordatevi di controllare sempre le caratteristiche e l'effettivo impianto sonoro a disposizione, oltre alle misure effettive per la vostra postazione.

Peso

Anche il peso del prodotto è una caratteristica che non va assolutamente sottovalutata, soprattutto se intendiamo posizionare la soundbar in posizione elevata, solitamente la più indicata per diffondere accuratamente il suono all'interno della stanza. Le varianti più leggere tenderanno a pesare intorno ai 2 kg, mentre le più pesanti possono arrivare addirittura oltre i 10 kg.

Valutate dunque accuratamente questa caratteristica, in base alla superficie su cui vorrete posizionare il prodotto: un prodotto particolarmente pesante non solo può diventare inevitabilmente molto più complicato da montare e riposizionare in base alle occorrenze, ma potrebbe creare maggiore pressione su superfici più fragili. Non ignorate dunque questa caratteristica e controllatela accuratamente prima di procedere all'acquisto.