Non lasciarti sfuggire Balatro, il roguelike di carte che sta conquistando tutti gli appassionati del genere, a PREZZO SCONTATO!

Su Instant Gaming, potete acquistare Balatro al prezzo speciale di 8,99€, approfittando di uno sconto del 36% sul prezzo originale di 14€.

Balatro, perché acquistarlo?

Balatro è un’avvincente combinazione tra un roguelike e un gioco di costruzione di mazzi, perfetto per chi ama mettere alla prova le proprie abilità strategiche. Il gioco miscela sapientemente il poker classico con l’utilizzo di jolly speciali, consentendovi di creare combinazioni vincenti e approcci unici. Durante ogni partita, potrete raccogliere fiches, sbloccare nuovi mazzi e scoprire carte bonus, rendendo ogni sessione fresca e stimolante.

Con ben otto livelli di difficoltà, sfide giornaliere e la possibilità di personalizzare il gameplay attraverso seed personalizzati, Balatro è progettato per offrire un’esperienza di lunga durata. Inoltre, gli oltre 150 jolly, 15 mazzi con effetti speciali e le 22 varianti di tarocchi garantiscono infinite possibilità di strategia, rendendo ogni partita unica.

Immergetevi in un’atmosfera retro con la grafica ispirata ai vecchi schermi CRT e una colonna sonora synthwave capace di trasportarvi in un mondo vibrante e psichedelico. L’attenzione ai dettagli, come la pixel art realizzata a mano, si combina alla varietà di carte e potenziamenti disponibili, offrendo sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Grazie alla schermata delle statistiche, potrete inoltre migliorare le vostre strategie analizzando le mosse migliori.

Balatro rappresenta un acquisto consigliatissimo per chi ama i giochi di carte e i roguelike.

