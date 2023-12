I migliori videogiochi da fare come regalo di Natale!

Il Natale è alle porte e il team di Spaziogames è in piena azione per offrirvi un'ampia selezione di idee regalo! Abbiamo curato una lista speciale di 10 videogiochi imperdibili, perfetti per i fan dei giochi più popolari e dei classici intramontabili. Questi titoli non sono solo i più venduti dell'anno, ma rappresentano anche dei must-have per ogni collezionista.

I migliori videogiochi da regalare a Natale

EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 rappresenta una svolta epocale nella storia dei videogiochi di calcio, segnando il primo titolo dal 1993 a non portare il sigillo FIFA. Questo cambiamento storico segue la separazione tra Electronic Arts e FIFA avvenuta nel 2022. Il gioco vanta un database impressionante, con oltre 19.000 giocatori con licenza e una vastissima selezione di tornei, tra cui le leghe di punta come la Serie A, LaLiga Santander, la Premier League, la Bundesliga e la UEFA Champions League. Grazie agli accordi stipulati individualmente da Electronic Arts, molti club vantano licenze ufficiali, con i loro nomi e loghi autentici.

EA Sports FC 24 non solo mantiene ma arricchisce la celebre modalità Ultimate Team, introducendo nuovi contenuti e perfezionamenti che rendono l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Questo gioco è un regalo ideale per gli appassionati del calcio virtuale, garantendo ore di divertimento e una fedeltà al realismo calcistico senza precedenti.

Super Mario RPG

L'annuncio del remake di Super Mario RPG è una notizia esaltante per gli appassionati di lunga data e una fantastica occasione per chi non ha mai avuto il piacere di immergersi in questo classico del 1996. Super Mario RPG ha conquistato un posto speciale nel cuore dei giocatori con la sua unica fusione di gameplay tipico dei giochi di ruolo e l'affascinante mondo di Super Mario. Ora, il gioco ritorna in grande stile, con una grafica completamente rinnovata in 3D, che promette di infondere nuova vita in questa avventura leggendaria.

La trama avvincente che vede Mario fronteggiare la minaccia di Magno Fabbro e i suoi scagnozzi si arricchisce in questo remake grazie a una grafica migliorata e dettagli moderni. I giocatori potranno rivivere o scoprire per la prima volta questa epica storia, guidando non solo Mario ma anche altri personaggi amati come Bowser, e scoprendo i nuovi personaggi Mallow e Geno. Questa varietà aggiunge un nuovo livello di profondità e divertimento al gameplay, promettendo ore di intrattenimento sia per i fan di vecchia data che per i nuovi giocatori.

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor, il recente capitolo della saga di Star Wars nel mondo dei videogiochi, catapulta i giocatori in un'avventura ambientata cinque anni dopo gli eventi del gioco precedente. In un'epoca segnata dal dominio incontrastato dell'Impero e dall'atroce esecuzione dell'Ordine 66, i Jedi sono ormai una specie in via d'estinzione, costretti a celarsi per sopravvivere. Nei panni del coraggioso Cal, i giocatori hanno il compito di sfidare la tirannia imperiale, ricercando altri Jedi sopravvissuti e gettando le basi per una nascente resistenza.

Star Wars Jedi: Survivor fonde abilmente esplorazione, combattimento dinamico e sequenze platform, creando un'esperienza di gioco profonda e immersiva. Il gioco si caratterizza per un sistema di combattimento ispirato ai titoli souls, arricchito da movimenti fluidi e spettacolari effetti tipici dei giochi d'azione. Questo titolo è un must-have non solo per chi ha amato il capitolo precedente, ma anche per tutti gli appassionati dell'universo di Star Wars e degli amanti dei giochi d'azione in cerca di sfide e avventure in galassie lontane lontane.

Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi

Per un regalo che unisce qualità e convenienza, il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è la scelta ideale. Questo pass è un vero e proprio tesoro per gli amanti del gioco, offrendo una miriade di novità, tra cui nuovi personaggi entusiasmanti come Kamek e Pipino Piranha, insieme a molti altri celebri personaggi dell'universo Nintendo. I giocatori potranno vivere avventure senza fine con 48 nuovi e spettacolari circuiti, esplorando mondi fantastici e affrontando sfide mozzafiato, sia in solitaria che in compagnia degli amici. Ma c'è di più: il pass include anche esclusivi oggetti collezionabili, come un set di quattro spille, cinque carte illustrate e dieci adesivi, rendendo l'esperienza di gioco ancora più ricca e coinvolgente, anche al di fuori dello schermo!

Con il Pass Percorsi Aggiuntivi, il divertimento di Mario Kart 8 Deluxe si espande in modo incredibile, rendendolo il regalo perfetto per tutti coloro che già possiedono il gioco e desiderano immergersi in nuove avventure ricche di adrenalina. Un'idea regalo che garantisce emozioni a tutta velocità, sia sulle piste virtuali che nella realtà!

Assassin's Creed Mirage Launch Edition

Per gli appassionati della celebre saga di Assassin's Creed, la Launch Edition di Assassin's Creed Mirage, disponibile esclusivamente su Amazon, rappresenta una scelta eccezionale. Questa edizione non solo permette di esplorare il nuovissimo capitolo ambientato nella suggestiva Baghdad, ma offre anche contenuti aggiuntivi a un prezzo vantaggioso rispetto alla versione Standard. Assassin's Creed Mirage ci riporta alle radici della serie, recuperando le dinamiche e l'atmosfera che hanno reso celebri i primi titoli. I giocatori si immergeranno in un'avventura ricca di acrobazie mozzafiato, azioni furtive ed entusiasmanti combattimenti. Questa Launch Edition è l'ideale per chi ha amato i primi episodi e desidera rivivere quell'essenza, arricchita da innovazioni moderne che rendono il gameplay ancora più appassionante e avvincente.

Assassin's Creed Mirage Launch Edition è un vero e proprio tesoro per i fan della serie. Combina magistralmente l'atmosfera nostalgica dei primi capitoli con elementi innovativi, offrendo un'esperienza di gioco unica e indimenticabile. Se siete fan della saga o conoscete qualcuno che lo è, questa edizione esclusiva è il regalo perfetto, capace di catturare l'essenza storica di Assassin's Creed e di farla brillare sotto una nuova luce.

Dead Space

Dead Space è la rivisitazione moderna di uno dei titoli horror più acclamati degli ultimi vent'anni, ora ottimizzata per le console di nuova generazione. Riconosciuto come un autentico capolavoro del genere, il gioco ha ottenuto un eccellente punteggio di 8,8 nella nostra recensione, confermandosi come la scelta ideale per gli appassionati di brividi e suspense. In Dead Space, i giocatori si immergono nei panni dell'ingegnere Isaac Clarke, inizialmente incaricato di una semplice missione di riparazione che si trasforma in una lotta disperata per la sopravvivenza. Circondato da creature orripilanti che minacciano la sua esistenza, Isaac dovrà usare ingegno e coraggio per sopravvivere. La versione rimasterizzata del gioco porta questa avventura a un livello superiore, grazie a un realismo visivo mozzafiato e un audio in 3D avvolgente che intensifica l'atmosfera spaventosa della nave spaziale Ishimura.

Che siate veterani del titolo originale o nuovi alla serie, Dead Space offre un'esperienza horror rinnovata e intensificata. La ricostruzione completa del gioco da zero assicura una qualità visiva e sonora all'avanguardia, rendendolo un'esperienza imperdibile. Sia che vogliate rivivere i momenti di terrore del gioco originale in una veste grafica e sonora aggiornata, sia che desideriate scoprire per la prima volta questa storia appassionante, Dead Space è il dono perfetto per tutti gli amanti del genere horror.

Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI emerge come il più recente capolavoro della rinomata serie JRPG di Square Enix. Sotto la direzione di Naoki Yoshida, questo episodio trascina i giocatori in una narrazione intensa, incentrata su temi di vendetta e redenzione, in un universo Medieval High Fantasy. Il gioco si distingue per la sua ricchezza di mostri imponenti, personaggi profondamente sviluppati e vasti paesaggi esplorabili, ricchi di segreti e tesori celati. L'opera di Yoshida e del suo team si riflette nel dettagliato sviluppo dei personaggi e nella cura riposta nel mondo di gioco. Un aspetto significativo di Final Fantasy XVI è il suo sistema di combattimento, che inclina maggiormente verso l'azione, rompendo con i tradizionali schemi JRPG, a favore di un'esperienza più dinamica e coinvolgente.

Rispetto al suo predecessore, Final Fantasy XV, il sedicesimo capitolo promette un'atmosfera più matura, immergendo i giocatori in un regno fantasy medievale con una narrazione e un gameplay ulteriormente perfezionati. Questo nuovo capitolo non solo appaga i fan di lunga data della serie, ma si rivela anche un punto di ingresso ideale per i nuovi giocatori, offrendo un'avventura ricca e affascinante che unisce l'eredità di Final Fantasy a innovazioni moderne.

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder, l'ultimo arrivo nella celebre serie, celebra il glorioso passato dei giochi di Mario, riportando i giocatori all'era d'oro dei platform 2D. Nintendo ha sapientemente mescolato la semplicità e il fascino nostalgico dei primi giochi di Mario, famosi per la loro creatività nel design dei livelli e per la loro impegnativa giocabilità, con elementi innovativi che arricchiscono l'esperienza. Una delle caratteristiche più distintive di Super Mario Bros. Wonder è la sua modalità multiplayer, che aggiunge un aspetto sociale al gioco. Questa opzione permette ai giocatori di condividere l'avventura in cooperativa, rendendo il titolo una scelta eccellente sia per le serate in famiglia che per le sessioni di gioco tra amici. Questa nuova funzionalità apre la strada a momenti di divertimento condiviso e cooperazione, rendendo il gioco ancora più avvincente.

Indipendentemente dal vostro background con i giochi di Mario, che siate veterani esperti o nuovi appassionati della saga, Super Mario Bros. Wonder si rivela un titolo accogliente e divertente. Con il suo perfetto bilanciamento tra elementi classici e novità, il gioco offre un'esperienza inclusiva e coinvolgente, riuscendo a catturare l'attenzione sia della critica che del pubblico per la sua qualità e originalità.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mario + Rabbids Sparks of Hope è la scelta perfetta per chi desidera fare un regalo entusiasmante senza spendere una fortuna. Con un prezzo inferiore ai 20 euro, questo gioco unisce l'azione strategica al divertimento esilarante tipico dei Rabbids, inseriti nell'affascinante universo di Super Mario. È una proposta ideale sia per i fan di lunga data di Mario e dei giochi di strategia, sia per i neofiti che si avvicinano per la prima volta a questo genere. L'accessibilità è un punto di forza di Mario + Rabbids Sparks of Hope, pensato per attrarre un pubblico vasto e variegato. Questo aspetto lo rende particolarmente adatto anche ai giocatori più giovani, facendolo diventare il dono ideale di Natale per i bambini che stanno iniziando a esplorare il mondo dei videogiochi con la loro Nintendo Switch.

Un'altra caratteristica notevole di Mario + Rabbids Sparks of Hope è la sua compatibilità con diverse modalità di gioco. Il fatto che sia possibile giocare senza l'uso dei Joy-Con lo rende particolarmente adatto anche per coloro che possiedono una Nintendo Switch Lite, garantendo a tutti di godere appieno dell'esperienza di gioco. Questo dettaglio amplia ulteriormente la sua accessibilità, permettendo a un maggior numero di giocatori di immergersi nella divertente avventura che combina il meglio dei mondi di Mario e dei Rabbids.

Elden Ring

Elden Ring si è affermato come uno dei giochi più celebrati degli ultimi anni, un vero e proprio gioiello nel genere RPG open-world. Questo titolo rappresenta il frutto di una collaborazione straordinaria tra lo studio di sviluppo FromSoftware e il rinomato autore George R.R. Martin, conosciuto per il suo lavoro in Game of Thrones. L'unione delle loro visioni creative ha dato vita a un universo di gioco affascinante, con una trama intricata e un mondo esplorabile di una bellezza mozzafiato. Elden Ring propone un'esperienza di gioco che equilibra la sfida con l'accessibilità. Si tratta di un'avventura ideale per chi cerca un gioco coinvolgente, in grado di assorbire completamente per molte ore. Sebbene all'inizio possa sembrare complesso e richieda un po' di tempo per abituarsi alle sue meccaniche e regole, la persistenza viene premiata con immense soddisfazioni. La profondità e la versatilità del gameplay emergono sia nella modalità singolo giocatore che in quella cooperativa.

Grazie alla sua modalità cooperativa, Elden Ring si rivela essere un gioco accessibile anche per i novizi del genere. Gruppi di fino a quattro giocatori possono unirsi per affrontare le numerose sfide del gioco, condividendo insieme l'emozione delle vittorie e l'intensità dei momenti più difficili. Questa caratteristica lo rende un titolo ideale sia per veterani degli RPG che per coloro che desiderano avvicinarsi a questo genere per la prima volta, garantendo a tutti un'avventura epica e indimenticabile.

