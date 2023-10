NBA 2K24 Black Mamba Edition per PS5 al prezzo più basso di sempre! -22%

Il mondo del basket e del gaming si fonde armoniosamente nella NBA 2K24 Black Mamba Edition, una celebrazione virtuale dell'indimenticabile eredità di Kobe Bryant. Oggi, l'opportunità di immergersi in questa esperienza unica si fa ancora più allettante, grazie ad una promozione esclusiva su Amazon che propone il titolo a soli 78,85€, ben al di sotto del prezzo consigliato di 101€, con uno sconto del 22%.

NBA 2K24 Black Mamba Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La NBA 2K24 Black Mamba Edition è una dedica speciale a uno dei giocatori più iconici della storia della NBA, Kobe Bryant, e rappresenta una scelta ideale per coloro che desiderano celebrare l'eredità di questa leggenda del basket. Questa edizione è arricchita dalla modalità "Momenti del Mamba", che permette di rivivere sette partite significative della carriera di Bryant, dal 2001 alle finali NBA del 2010​​. Pertanto, è una scelta consigliata per i veri appassionati di basket e, in particolare, per i fan accaniti di Kobe Bryant che sono disposti a spendere un po' di più per celebrare il suo contributo allo sport e rivivere alcuni dei momenti più memorabili della sua carriera attraverso il gioco.

NBA 2K24 Black Mamba Edition, con un prezzo consigliato di 101€, rappresenta una delle edizioni più prestigiose e ricercate tra gli appassionati di basket e di videogiochi sportivi. Tuttavia, attualmente si presenta un'opportunità unica dato che il prezzo è stato drasticamente ridotto, rendendo questa edizione più accessibile a un pubblico più ampio. Questa riduzione di prezzo potrebbe essere vista come un'occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano possedere questa edizione speciale dedicata a Kobe Bryant senza dover sborsare una somma considerevole. La natura temporanea di questa offerta suggerisce un senso di urgenza per i potenziali acquirenti, soprattutto considerando il valore aggiunto e l'esperienza di gioco esclusiva offerta dalla Black Mamba Edition.

