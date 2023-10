Mouse gaming Logitech G402 a prezzo bomba! Vero affare!

La è ufficialmente iniziata e proseguirà fino alle 23:59 di domani, 11 ottobre. Questa iniziativa, che anticipa il Black Friday, offre sconti su migliaia di articoli del vasto catalogo di Amazon. Mentre in altre sedi vi abbiamo presentato le promozioni più allettanti, in questo articolo mettiamo sotto i riflettori un prodotto di spicco: il mouse gaming Logitech G402.

Questo mouse è uno dei più interessanti in commercio. In questa occasione speciale, può essere vostra per . Si tratta di una proposta che inaugura splendidamente questo periodo promozionale, e suggeriamo di afferrarla senza indugi per evitare il rischio di rimanere a mani vuote.

N.B.: Gli sconti sono basati sui prezzi di listino.

Logitech G402, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Logitech G402 Hyperion Fury è una scelta ideale per gli appassionati di gaming che cercano precisione e reattività durante le loro sessioni di gioco. Grazie alla sua capacità di shiftare attraverso fino a 4 impostazioni DPI, offre dalla mira pixel-perfect (250 DPI) fino a movimenti fulminei (4.000 DPI), rendendolo perfetto per chi ha bisogno di rapidità e precisione, specialmente in giochi FPS (First-Person Shooter). Inoltre, con otto tasti programmabili e accesso facile alle hotkey, il Logitech G402 si adatta perfettamente alle esigenze di chi vuole personalizzare al massimo la propria esperienza di gioco.

Non solo: questo mouse, considerando anche il suo prezzo competitivo, rappresenta un ottimo compromesso tra qualità e convenienza, rendendolo ideale sia per i gamer veterani sia per chi si sta avvicinando al mondo del gaming e cerca un dispositivo affidabile senza spendere una fortuna

Relativamente al prezzo, sottolineiamo che i 26,99€ attuali rappresentano un'offerta molto conveniente per questo mouse in quanto è un prezzo al quale non veniva commercializzato da diverso tempo sul portale e-commerce.

