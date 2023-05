Mortal Kombat 1 potrebbe includere altre due star

Il reveal del nuovo Mortal Kombat 1 sembra aver messo in scena un vero e proprio riavvio del franchise.

Archiviando quindi l'undicesimo capitolo della saga (trovate l'edizione Ultimate su Amazon) è tempo di ricominciare "da uno".

L'annuncio del gioco condito di trailer e data di uscita ha messo in mostra tanti kombattenti, specie quelli provenienti dai primissimi capitoli.

Dopo che alcuni fan di Mortal Kombat si sono detti un po' confusi sulle identità specifiche dei personaggi mostrati nel reveal trailer, a quanto pare ci sarà spazio anche per alcune guest star.

Se già Amazon aveva leakato alcuni dei personaggi extra che faranno capolino dopo il lancio, a quanto pare le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Come riportato anche da TheGamer, infatti, sembra che anche l'attrice Megan Fox e il rapper Travis Scott faranno in qualche modo parte del roster di lottatori.

Questo secondo l'insider Colin Moriarty, che ha parlato dei sorprendenti ospiti di Mortal Kombat 1 in una recente edizione di Sacred Symbols.

Moriarty sostiene che la stessa persona che gli ha rivelato con precisione che Jean-Claude Van Damme sarà presente nel gioco, ha anche menzionato la presenza di Fox e Scott.

Van Damme è stato confermato come skin alternativa per Johnny Cage poco dopo il reveal trailer del gioco, la scorsa settimana.

La fonte, al momento ancora senza nome, non ha rivelato alcun dettaglio su come Fox e Scott saranno innestati nel gioco, ma l'inclusione di Van Damme come skin lascia intendere che sia l'attrice che il rapper potrebbero prestare le loro sembianze al gioco per diventare personaggi iconici di MK.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile in versione fisica e digitale il 19 settembre prossimo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC, via Steam ed Epic Games Store. L'accesso alla beta sarà disponibile ad agosto 2023.

Ricordiamo che il team di sviluppo ha già annunciato anche le più preziose edizioni Premium e Kollector.

Ma non solo: come mai NetherRealm ha scelto di chiamare il nuovo capitolo "Mortal Kombat 1" e non "12"? Ed Boon ha da poco spiegato ufficialmente il perché.

Infine, quali sono i due migliori kombattenti dell'intera saga di Mortal Kombat? I fan li hanno scelti.