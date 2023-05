I fan hanno scelto i due kombattenti di Mortal Kombat preferiti

Il reveal del nuovo Mortal Kombat 1 ha sicuramente riportato il franchise sulla cresta dell'onda, coi fan pronti a questo riavvio del franchise.

Archiviato l'undicesimo capitolo della serie (trovate l'edizione Ultimate su Amazon) è tempo di ricominciare daccapo.

L'annuncio del gioco con tanto di trailer e data di uscita è stato infatti accolto con entusiasmo dalla community.

Ora, dopo che alcuni fan di Mortal Kombat si sono detti un po' confusi sulle identità specifiche dei personaggi mostrati nel reveal trailer di MK1, è il momento di parlare di due dei kombattenti preferiti dagli appassionati storici.

Su ResetEra, l'utente TheEchosOfTheCyborg ha spiegato il perché Mileena e Reptile sono secondo lui i migliori personaggi di Mortal Kombat di sempre.

Per quanto riguarda la prima, il fan spiega che la trova divertente da giocare (e non le Fatality migliori), oltre che narrativamente interessante per via della sua backstory con Kitana.

Mileena è inoltre una leader competente, oltre ad essere un personaggio gay ben scritto.

Per quanto riguarda Reptile, invece, il fatto di renderlo più simile a una lucertola è stata un'ottima scelta di design, oltre ad aver avuto la migliore scena di combattimento di tutti i film live action di MK (il combattimento tra Liu Kang e Reptile del film del 1995).

È definito inoltre "il lacchè in difficoltà" per il quale si ha spesso e volentieri un debole, vittima dell'ipocrisia di Kitana.

Nei commenti, altri utenti sembrano essere d'accordo con la scelta dei due personaggi da parte dell'autore del post, sebbene in ogni caso la rosa di kombattenti di MK ha dalla sua un numero realmente sorprendente di lottattori di spessore (per quanto ci riguarda, sarebbe difficilissimo sceglierne solo due).

Tra questi troviamo anche Jax, il cui destino delle braccia è anch'esso argomento di discussione proprio in queste settimane.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile in versione fisica e digitale il 19 settembre prossimo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC. Ricordiamo che il team di sviluppo ha già annunciato anche le più preziose edizioni Premium e Kollector.

Infine, sapete come mai NetherRealm ha scelto di chiamare il nuovo capitolo "Mortal Kombat 1" e non "12"? Ed Boon ci ha spiegato ufficialmente il perché.