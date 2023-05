Mortal Kombat 1, prezzo e dettagli delle edizioni da collezione

Durante la giornata di oggi c'è stato il tanto atteso reveal del nuovo Mortal Kombat 1, il quale sarà un vero e proprio riavvio del franchise.

Lasciando da parte l'undicesimo capitolo della saga (trovate l'edizione Ultimate su Amazon) è ora tempo di ripartire con un gioco che rapprenta di fatto un reset della storyline.

L'annuncio della data - con tanto di trailer - ha messo in mostra un gioco dalle atmosfere che rimandano alla memoria i primissimi kapitoli.

Oltre al gioco normale, sono state annunciate anche tutte le edizioni limitate e da collezione del caso.

Mortal Kombat 1 Premium Edition (109.99 dollari) sarà disponibile in versione fisica e digitale per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, (Steam ed Epic Games Store) e includerà il contenuto integrale dell'edizione standard, il Kombat Pack, l'accesso anticipato al gioco il 14 settembre, e 1.250 cristalli di drago (valuta di gioco).

Il Kombat Pack comprenderà una skin del personaggio di Johnny Cage con l'aspetto del famoso attore ed esperto di arti marziali Jean-Claude Van Damme (disponibile dal giorno di uscita), accesso anticipato a sei nuovi personaggi giocabili (disponibili dopo l'uscita), e cinque nuovi lottatori Kameo (disponibili dopo l'uscita).

Mortal Kombat 1 Kollector’s Edition (249.99 dollari) sarà disponibile in versione fisica presso rivenditori selezionati solo per PlayStation 5 e Xbox Series X|S e includerà il contenuto dell'edizione Premium, l'accesso anticipato, una statuetta di 41 cm di Liu Kang realizzata da COARSE, una skin di gioco per i personaggi ispirata a Liu Kang, tre stampe artistiche esclusive, una valigetta d'acciaio e 1.450 cristalli di drago aggiuntivi (2.700 complessivi).

In ogni caso, la Mortal Kombat 1 Standard Edition sarà disponibile in versione fisica e digitale per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC, inclusi Steam ed Epic Games Store.

Nota: i prezzi sono al momento stati resi noti solo in dollari. Attendiamo una conferma per quanto riguarda il mercato in euro, Italia inclusa.

In tutti i preordini di Mortal Kombat 1 sarà incluso Shang Tsung come personaggio giocabile e chi preordinerà il gioco per PlayStation 5 o Xbox Series X|S riceverà anche l'accesso alla beta che sarà disponibile ad agosto 2023.

In attesa di poter mettere le mani sul nuovo gioco, qualcosa inizia a muoversi anche per il sequel del film live action di Mortal Kombat: nelle scorse settimane è uscita un'indiscrezione sul presunto attore di Johnny Cage, che tuttavia non pare aver convinto molti fan.