Mortal Kombat 1, i fan non sono sicuri di "chi sia chi"

Durante la giornata di ieri c'è stato il reveal del nuovo Mortal Kombat 1, un vero e proprio riavvio del franchise che ha mandato in estasi i fan.

Mettendo da parte l'undicesimo capitolo della saga (trovate l'edizione Ultimate su Amazon) è tempo di ripartire con un gioco che è di fatto un reset.

L'annuncio della data con tanto di trailer ha messo in mostra tanti kombattenti presi di peso dai vecchi capitoli, anche se a quanto pare i fan hanno qualche dubbio al riguardo.

Come riportato da TheGamer, i fan di Mortal Kombat sono un po' confusi sulle identità specifiche dei personaggi mostrati nel reveal trailer di MK1, soprattutto per quanto riguarda Kung Lao, Sub-Zero e Scorpion.

Il gioco sarà un reset della linea temporale che sembra non solo aver cambiato le personalità dei protagonisti, ma anche aver reso la maggior parte di loro (ma non tutti) più giovani.

This is, in fact, Raiden with Kung Lao in this scene. Not the great Kung Lao. #MortalKombat1 pic.twitter.com/ulCssr1rMj — Mr. Krypt 💀🐉 (@TheSpineRip) May 18, 2023

Questo ha portato a una discreta confusione su chi siano effettivamente i personaggi. Considerando che il DLC Aftermath di Mortal Kombat 11 si concludeva con Liu Kang che parlava con il Grande Kung Lao, molti hanno dato per scontato che si trattasse di lui e non avevano idea che in realtà fosse un Raiden "umano", soprattutto considerando il suo aspetto molto più giovane.

L'utente Twitter TheSpineRip ha persino dovuto postare una foto per chiarire che è Raiden a essere mostrato nell'inquadratura introduttiva, condividendo un'immagine con la didascalia: «Questo è, in effetti, Raiden con Kung Lao in questa scena. Non il Grande Kung Lao».

A giudicare dai commenti sotto il post, molti non sapevano che si trattasse di Raiden, anche se il cappello, i fulmini in lontananza e l'amuleto di Shinnok fanno capire che si tratta di lui.

Questa confusione si estende anche a Kung Lao, in quanto al momento non è chiaro se si tratta di quello che conosciamo o se si tratta del Grande Kung Lao. Il sito web ufficiale lo chiama solo Kung Lao, quindi al momento non possiamo dire nulla con certezza.

Raiden e Kung Lao sono le principali fonti di confusione (Liu Kang, Mileena e Kitana sono fortunatamente riconoscibili), ma la confusione si estende anche a Scorpion e Sub-Zero, molto più giovani di quanto non li abbiamo mai visti prima.

Una teoria interessante proviene dall'utente RealmKast, che ha notato che i due kombattenti hanno entrambi l'emblema del Lin Kuei sul petto. Il fan teorizza che questa versione di Scorpion potrebbe essere in realtà Takeda (il figlio di Scorpion in Mortal Kombat X), il che sarebbe un interessante colpo di scena.

Un altro punto di discussione molto diffuso è l'identità del Sub-Zero che vediamo nel trailer. Sappiamo che è lui, certo, ma di fatto ce ne sono stati due nel canone di Mortal Kombat: Bi-Han e Kuai Liang. L'utente Twitter Scotia834 fa notare che Sub-Zero sembra più vecchio di Scorpion e non ha una cicatrice, il che farebbe pensare che si tratti del primo Sub-Zero, Bi-Han.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile in versione fisica e digitale il 19 settembre prossimo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC, inclusi Steam ed Epic Games Store.

In tutti i preordini di Mortal Kombat 1 sarà incluso Shang Tsung come personaggio giocabile e chi preordinerà il gioco per PlayStation 5 o Xbox Series X|S riceverà anche l'accesso alla beta che sarà disponibile ad agosto 2023.

Ricordiamo che il team di sviluppo ha già annunciato anche le più preziose edizioni Premium e Kollector.

In attesa di poter mettere le mani sul nuovo gioco, qualcosa inizia a muoversi anche per il sequel del film live action di Mortal Kombat, inclusa un'indiscrezione sul presunto attore di Johnny Cage, che non pare aver convinto molti fan.