Mortal Kombat 1, leak di Amazon svela i primi personaggi DLC

Mortal Kombat 1 è finalmente realtà dopo mesi e mesi di speculazioni, e ora che sappiamo che esiste non potevano mancare i primi leak.

L'attesissimo nuovo episodio della saga, che potete già preordinare in velocità su Amazon, si è svelato fugacemente pochissimo tempo fa.

Giusto in tempo anche per mostrare tutte le edizioni del gioco, comprese quelle da collezione, pronte per essere desiderate e acquistate.

E dal primo trailer c'è già chi ha cominciato a studiare Mortal Kombat 1 in ogni modo, anche con l'aiuto dei leak ovviamente.

Perché oggi è emersa la lista dei primi personaggi aggiuntivi che verranno inseriti nel gioco, tramite immancabili DLC, nella prima stagione completa.

Come riporta The Gamer, infatti, è proprio la divisione italiana di Amazon ad aver rovinato la sorpresa per un momento, elencando la lista di combattenti aggiuntivi.

(Leaked) Amazon Italy has accidentally leaked Kombat Pack 1 roster for MK1



6 playable characters:

Quan Chi, Omni Man, Ermac, Peacemaker, Takeda, Homelander



5 Kameo characters:

Tremor, Johnny Cage, Khameleon, Mavado, Ferra and Jean Claude Van Damme skinhttps://t.co/H7sJJxw7qN pic.twitter.com/9hGPJ4aKy7 — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) May 19, 2023

La Premium Edition di Mortal Kombat 1 fornisce anche il primo Kombat Pack, dal quale Amazon Italia ha estratto inavvertitamente le informazioni segrete.

Per quanto riguarda i personaggi Kameo, una sorta di assist che saranno la novità di gameplay del gioco, ci saranno Johnny Cage, Khameleon, Mavado, Ferra e la skin di Jean Claude Van Damme per Johnny Cage.

Ma i personaggi DLC sono molto più interessanti, perché nel primo Kombat Pack si potranno giocare Quan Chi, Omni Man, Ermac, Peacemaker, Takeda e Homelander.

Metà dei personaggi vengono dalla saga di Mortal Kombat, e metà sono degli inserimenti da altri mondi. Homelander da The Boys, Peacemaker dal mondo DC Comics e Omni-Man da Invincible. Oltre ad essere personaggi "super", tutti e tre sono noti per essere particolarmente brutali, quindi perfetti per Mortal Kombat 1.

Come sempre non ci resta che attendere una conferma ufficiale, ma la fonte è decisamente affidabile e questa lista è molto probabile che sia quella definitiva.

Intanto il team di sviluppo sta confermando le prime feature che ritornano, chieste dagli stessi fan che stanno già cominciando ad elaborare teorie sul titolo.