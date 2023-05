Perché Mortal Kombat 1 non si chiama "12"? Risponde Ed Boon

L'annuncio di Mortal Kombat 1 ha indubbiamente incuriosito tutti i fan della saga: non è la prima volta che NetherRealm decide infatti di ripartire con un nuovo ciclo per i brutali tornei picchiaduro, ma era difficile aspettarsi un cambio di direzione così netto anche a partire dal nome.

Erano infatti in molti ad aspettarsi che Mortal Kombat 1 (potete prenotarlo su Amazon) si sarebbe chiamato semplicemente MK 12, proseguendo la numerazione del precedente capitolo: del resto, perfino Warner Bros. Discovery l'aveva annunciato con tale nome.

Advertisement

Ma perché NetherRealm ha deciso di chiamarlo in questo modo? A rispondere a questa domanda è stato lo stesso Ed Boon, durante una diretta livestream tenuta sul canale ufficiale di Mortal Kombat su YouTube (via Game Rant).

L'autore ha infatti sottolineato che — nonostante riprenda gli eventi del precedente capitolo — non si tratta di una vera continuazione di MK 11 o del suo DLC Aftermath, ma seguirà una storia e una rappresentazione completamente diversa.

Tutti i personaggi che compariranno in questa produzione vedranno così ruoli e personalità diverse da come eravamo abituati a conoscerli in passato, rendendo quello di Mortal Kombat 1 un vero e proprio nuovo inizio — evidenziato, di conseguenza, anche dal nuovo nome.

Per voler enfatizzare ancora di più il cambio di rotta anche con il grande pubblico, c'è stata una rivoluzione anche per la stessa cover di gioco: Ed Boon ha infatti sottolineato che Scorpion e Sub-Zero, i Kombattenti più iconici della saga, non sono presenti in copertina.

A farla da padrone sarà, infatti, proprio il Dio del Fuoco Liu Kang, la figura più rappresentativa di questo nuovo ciclo per Mortal Kombat.

Ed è probabilmente anche per questo che molti fan hanno dimostrato di essere confusi sulle vere identità di alcuni personaggi: il desiderio di NetherRealm era assicurarsi che nulla fosse scontato, garantendo una ventata di novità per la serie.

In attesa dell'annuncio ufficiale, segnaliamo che un leak di Amazon avrebbe già svelato quali sono i personaggi DLC in arrivo.

Quel che invece è già stato confermato è il ritorno di una delle feature più apprezzate per il gameplay online: anche Mortal Kombat 1 supporterà il netcode rollback.