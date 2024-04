I migliori giochi del 2024 per media voto

Il 2023 non si è di certo fatto desiderare, in tema di grandi videogiochi arrivati sul mercato, e probabilmente per il 2024 non sarà facile tenere il passo (anche perché l'industria continua a scegliere pratiche e modus operandi che tutto fanno, meno valorizzare gli sviluppatori di talento).

In mezzo a questo contesto, il calendario delle uscite sarà comunque molto ricco anche quest'anno, con alcune release molto attese che sono già arrivate sugli scaffali, come quelle di Tekken 8, di Final Fantasy VII Rebirth o di Dragon's Dogma 2.

Se dovessimo mettere insieme una classifica dei migliori giochi per media voto in questo 2024, come sarebbe ora come ora?

Abbiamo deciso di provare a rispondere proponendovi un dato statistico: abbiamo stilato la classifica dei migliori giochi per media voto, secondo l'aggregatore Metacritic. Nella top 15 che abbiamo messo insieme abbiamo seguito le seguenti regole:

Solo una citazione per gioco , riportato per la piattaforma su cui ha preso il voto più alto;

, riportato per la piattaforma su cui ha preso il voto più alto; La media voto è espressa in centesimi ;

; Sono escluse le espansioni , abbiamo incluso solo giochi completi;

, abbiamo incluso solo giochi completi; Sono esclusi giochi con meno di 15 recensioni in totale.

Vediamo quindi cosa è emerso nella classifica completa.

I migliori giochi del 2024

Final Fantasy VII Rebirth (PS5) - 92 Balatro (PC) - 90 The Last of Us Parte II Remastered (PS5) - 90 Tekken 8 (PS5) - 90 Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5) - 89 Horizon: Forbidden West (PC) - 89 Persona 3 Reload (PS5) - 87 Unicorn Overlord (PS5) - 87 Prince of Persia: The Lost Crown (PS5) - 86 Sons of the Forest (PC) - 86 Dragon's Dogma 2 (PS5) - 85 Solium Infernum (PC) - 85 Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (Switch) - 84 Berserk Boy (PC) - 84 Shiren the Wanderer (Switch) - 84

Ci sono sicuramente molti nomi interessanti ma si conferma anche la tendenza dello scorso anno, che vide nella chart re-release o rifacimenti (come nel caso di The Last of Us - Parte II o in quello del porting PC di Horizon: Forbidden West.

Balatro, che mescola deckbuilding e poker, è per ora la sorpresa dell'anno, mentre tra le grandi release è soprattutto Final Fantasy VII Rebirth a essersi fatto notare.

Lato piattaforme, nella top 15 abbiamo:

8 giochi recensiti su PS5 ;

giochi recensiti su ; 5 giochi recensiti su PC ;

giochi recensiti su ; 2 giochi recensiti su Switch.

Vedremo come il resto dell'anno si muoverà, considerando che abbiamo alle spalle solo il primo trimestre e ci sono parecchie altre uscite di peso all'orizzonte (come quella di Hellblade 2, per citarne una).