Horizon Forbidden West: come gira su PC (e Steam Deck, ROG Ally e Legion Go)?

Se, infatti, è vero che il gioco su PS5 era davvero un bel vedere – tra luci, effettistica, profondità di campo e la stabilità trovata dopo le prime patch, che rendeva merito alla sua lodevole direzione artistica – rimanemmo volentieri sorpresi da come tutto questo fosse stato trasposto anche su PS4.

E oggi, due anni dopo, è stato sorprendente vedere quanto abbia lavorato bene Nixxes per il porting su PC della più recente avventura di Aloy: un lavoro che riesce a mostrare i muscoli e restituire un'esperienza godibile anche su configurazioni non più attualissime (lo abbiamo testato su una 2060 Super).

Con un plus: Forbidden West si comporta molto bene anche sulle handheld.

Forbidden West su PC

Nixxes Software aveva in effetti lavorato molto bene anche ai titoli precedenti di PlayStation portati su PC – pensiamo anche a Ratchet & Clank: Rift Apart. Tuttavia, fatiche più recenti di Sony arrivate su computer avevano avuto diverse esitazioni, come nel caso di The Last of Us - Part I.

Considerando che non è stato possibile testare Forbidden West prima del lancio su Steam, sembrava quasi ci fosse qualcosa da temere sul suo approdo su PC. E invece il gioco è solidissimo, godibile, ottimizzato davvero bene e soprattutto molto scalabile.

Su desktop, dopo tutti i dovuti aggiornamenti ai driver, lo abbiamo testato su questa configurazione:

RTX 2060 Super (8 GB)

AMD Ryzen 5 3600 3,6 GHz 6-core

16 GB RAM DDR4

Windows 11

Nonostante, come potete vedere, non si parli di un desktop di ultima generazione (lo misi insieme nel 2020, ndr), seppure si difenda ancora molto bene, siamo riusciti a ottenere ottime performance a 1440p, con un frame rate ben al di sopra dei 60 fps e dettagli medi che restituiscono un'immagine davvero gradevole.

Sottolineiamo, a tal proposito, che tutte le immagini che accompagnano questa recensione provengono dalla versione PC del gioco, che girava sulla nostra configurazione a 1440p.

Speriamo che l'esempio di Forbidden West possa diventare un modello virtuoso da imitare per porting futuri.

Il gioco risulta anche: i diversi preset grafici sono molto ben costruiti e ilpermette di decidere se dare priorità a prestazioni o qualità, con benefici evidenti soprattutto nel primo caso – dato che il frame rate diventa più alto.

C'è anche la possibilità di dare un cap agli fps, rendendo l'esperienza più stabile e ovviando quasi del tutto ai saltuari problemi di stuttering che si verificano nel mondo aperto, soprattutto mentre si cavalca una macchina.

È incluso da subito il supporto a DualSense: significa che, se avete in casa un controller di PS5, potete godere della stessa effettistica (in termini di grilletti adattivi e vibrazioni) che caratterizza l'esperienza su console. Nel caso di Horizon: Forbidden West, sentire la resistenza sui grilletti mentre si tende l'arco è molto coinvolgente ed è bello che questa sensazione sia stata trasposta con cura anche nel lancio su PC. In mancanza di DualSense, potete comunque giocare con qualsiasi altro controller (o con mouse e tastiera, se preferite).

Al momento il gioco supporta già anche XeSS di Intel e NVIDIA DLSS 3, oltre al già citato FSR 2.2. Per il futuro, Nixxes ha anticipato di essere al lavoro per integrare la Frame Generation di AMD FSR 3, che dovrebbe rendere l'esperienza ulteriormente fluida.

Come gira su Steam Deck

La parte più sorprendente dei test è stata senza ombra di dubbio quella avvenuta su Steam Deck, e nello specifico in questo caso sul modello OLED (dove comunque le performance sono affini al modello LCD). Posto che fa piacere sapere che Nixxes continuerà a lavorare per il supporto delle handheld, da appassionata di queste piattaforme, già dal day-one l'esperienza di Horizon Forbidden West è maiuscola anche su Steam Deck, dove poteva prestare il fianco a più debolezze — sia per specifiche, sia perché deve passare per SteamOS e non per Windows.

A patto di accettare di giocare a circa 30 fps, su Steam Deck si ottengono risultati molto buoni.

Sebbene il titolo non abbia ancora un bollino di verifica o supporto ufficiale su Steam, riconosce le specifiche della vostra Deck e risulta giocabile già anche solo con le impostazioni automatiche si dà in avvio.

Tuttavia, con queste ultime ci sono delle incertezze abbastanza frequenti e delle sfocature fastidiose nei campi lunghi per tenere buono il frame rate, perché Forbidden West si imposta da solo su dettagli Medi, francamente eccessivi per il pannello a 800p di Steam Deck.

Intervenendo sulle impostazioni grafiche in modo in realtà abbastanza semplice, ossia abbassando tutto su livello base con qualche eccezione per texture e profondità di campo, si ottengono risultati molto buoni — a patto di accettare di giocare a circa 30 fps, che su una handheld non sono male.

Attivando l'FSR in modalità Prestazioni Ultra, si ha il risultato di unire anche su Steam Deck un livello di dettaglio molto gradevole e un buona fluidità, con gli fps che oscillano tra 27-32 circa per la maggior parte del tempo. C'è un po' di stuttering qua e là, ma non risulta mai compromettente e si possono anche affrontare i combattimenti con serenità.

Considerando che molti giochi recenti hanno invece bypassato del tutto Steam Deck, con pessime ottimizzazioni, trovate Horizon Forbidden West già così giocabile e scalabile al day-one per la handheld è un buon modello che altri dovrebbero imitare.

Da segnalare che sono ancora presenti alcuni sporadici casi di crash — che prescindono da Steam Deck, poiché si verificano anche su Windows, anche se nel nostro caso abbiamo avuto il maggior numero proprio su Deck, dove però abbiamo anche trascorso la maggior parte delle ore di prova. C'è anche qualcosina da aggiustare nelle cut-scene, dove a volte si crolla a 15 fps e che necessitano di un fix.

Come gira su ASUS ROG Ally

Nel complesso, probabilmente ASUS ROG Ally è la handheld dove si hanno le performance migliori, se unite all'immediatezza dell'esperienza di gioco. In questo caso, infatti, Horizon Forbidden West si avvia conscio di non avere alcuna ottimizzazione specifica — e, quindi, non sapendo bene con che specifiche ha a che fare, gira con dettagli automatici a Ultra, ovviamente non necessari ed eccessivi per Ally.

Se, tuttavia, si gioca un po' con l'FSR e si abbassa tra livello e Base e Medio, i risultati sono molto buoni sia in Turbo 30W, sia in Turbo 25W (ossia con la handheld non alimentata), sia perfino in Prestazioni 15W. Nel primo caso si superano anche i 50 fps, nel secondo si galleggia intorno ai 40, nel terzo i risultati sono più o meno vicini a quelli di cui abbiamo parlato per Steam Deck, con una fluidità che ondeggia dalle parti dei 30 fps.

Considerando quanto bene il gioco risponda prontamente al passaggio da una modalità all'altra di ROG Ally, che si effettua davvero con un click, su questa piattaforma fin da ora il gioco è assolutamente promosso e adatto anche ai neofiti delle handheld.

Come gira su Lenovo Legion GO

Le generose dimensioni del display da 8,8" rendono Lenovo Legion GO la portatile che dà maggior respiro ai tanti dettagli dell'open world di Horizon: Forbidden West. Anche in questo caso, il gioco replica il comportamento descritto per ROG Ally: si avvia su Ultra e le impostazioni vanno aggiustate per ottenere le migliori performance possibili.

Una volta fatto, però, la risposta è davvero buona: impostando Legion Go con i diversi indicatori su Performance dai suoi menù contestuali, Forbidden West è fluido e, accontentandosi di stare intorno ai 30 fps, si possono anche alzare tutti i dettagli su Medio — e, visti su un display così grande, il colpo d'occhio è molto, molto bello.

Anche in questo caso, quindi, parliamo di un'esperienza di gioco del tutto godibile fin dal day-one del gioco.