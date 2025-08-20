Il conto alla rovescia è iniziato. Dall’autore che ha firmato la saga di John Wick, arriva un progetto destinato a far parlare di sé: Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch, la nuova serie animata ambientata nell’universo della celebre saga Ubisoft.



Si tratta di un annuncio che ha già acceso l’entusiasmo dei fan, soprattutto perché porta con sé la promessa di un adattamento cupo, intenso e ricco di azione, in perfetto stile Splinter Cell. Dopo anni di silenzio sulla serie videoludica, questo nuovo capitolo multimediale sembra voler riportare sotto i riflettori la figura di Sam Fisher e del mondo di spionaggio che lo ha reso un’icona.



Il trailer teaser ufficiale sarà mostrato giovedì 21 agosto durante l’AnimeNYC, evento che negli ultimi anni si è imposto come vetrina privilegiata per produzioni d’animazione di respiro internazionale.

Non è ancora chiaro se la serie sarà realizzata con uno stile 2D tradizionale o con animazione 3D di ultima generazione, ma le prime indiscrezioni parlano di una direzione artistica che unirà atmosfere realistiche a una forte impronta stilistica.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Splinter Cell: Deathwatch rappresenta anche un esperimento significativo per Ubisoft, che da tempo cerca di espandere le proprie proprietà intellettuali oltre i videogiochi, puntando su cinema, TV e animazione per raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Se il nome dell’autore di John Wick è garanzia di azione spettacolare e coreografie di combattimento mozzafiato, ci si può aspettare un prodotto che non tradirà le aspettative dei fan storici.



Il debutto di Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch potrebbe aprire la strada a una nuova era per il franchise, proprio nel momento in cui i giocatori attendono notizie concrete sullo sviluppo del remake di Splinter Cell, tra indizi e false speranze.

Per ora non resta che attendere giovedì e scoprire finalmente il primo sguardo ufficiale a questa attesissima serie animata.