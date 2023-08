Logitech MX Master 3S, mouse wireless ad alte prestazioni, a meno di 90€! Risparmi 40€

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 10 agosto 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il mouse Logitech MX Master 3S, che attualmente potete portarvi a casa a soli 89,99€, rispetto agli usuali 129,99€ di listino, per un risparmio reale di 40€.

Logitech MX Master 3S è un mouse wireless d'eccellenza, famoso per la sua ergonomia avanzata, precisione e flessibilità di utilizzo. Progettato per un comfort ineguagliabile, si modella armoniosamente alla mano, promettendo ore di lavoro senza alcun affaticamento.

Il mouse Logitech MX Master 3S è dotato di una rotella di scorrimento ultra-reattiva, permettendo una navigazione agile attraverso documenti estesi o pagine web. Il suo sensore Darkfield, con una precisione di fino a 8.000 DPI, assicura performance ottimali su ogni superficie, persino il vetro.

L'abilità di connettersi a diversi dispositivi in simultanea rende il mouse Logitech MX Master 3S la scelta perfetta per chi opera in contesti con più schermi o dispositivi. Un pulsante laterale personalizzabile amplia le sue potenzialità, adattandolo a un'ampia gamma di applicazioni.

Infine, la sua batteria ricaricabile promette una durata impressionante di circa 70 giorni con un'unica carica.

