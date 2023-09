Like a Dragon: Ishin! al prezzo più basso di sempre! -48% di sconto!

Anche oggi, venerdì 22 settembre, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il videogioco Like A Dragon: Ishin!, che attualmente potete portarvi a casa a soli 30,98€, con uno sconto del 48% rispetto al prezzo consigliato di 59,99€.

Like A Dragon: Ishin! è uno spin-off della celebre serie Yakuza, ma offre un'esperienza di gioco unica ambientata nel fascino del Giappone feudale. A nove anni dalla sua uscita originale, Like A Dragon: Ishin! è tornato sotto forma di remake, rendendo questo titolo una vera chicca per gli appassionati di giochi di azione e di narrazione di alta qualità.

La trama avvincente e la profondità del gameplay lo rendono un must-have per qualsiasi collezionista di videogiochi. Se siete fan della serie Yakuza o sei semplicemente affascinato dalla storia giapponese, non potete perdervi questo gioco. E ora, grazie alle offerte imperdibili su Amazon, Like A Dragon: Ishin! è disponibile al prezzo più basso mai raggiunto, rendendo questa opportunità un momento ideale per immergersi in una delle saghe più amate del panorama videoludico.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8, abbiamo affermato che "Like a Dragon Ishin! è un inno alla tradizione, in ogni senso possibile. A quella dei vecchi episodi del franchise, che pendevano di più verso il genere dei picchiaduro che non verso i giochi di ruolo, di cui pure conservavano svariati elementi; a quella dipinta dall'accurata narrativa del gioco, che ci mostra tutti i principali protagonisti del franchise in una veste inedita, a partire da Kazuma Kiryu; e, infine, a quella dell'Unreal Engine, un motore versatile e snello, ma che sembra inadatto agli standard dettati dalle console di attuale generazione".

