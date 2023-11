Le migliori offerte sui monitor gaming del Black Friday 2023

Il Black Friday di Amazon è Iniziato! Fino al 24 novembre, potrete scoprire un'ampia gamma di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna dedicata, stiamo selezionando per voi le promozioni più interessanti, mentre in questo articolo ci dedichiamo ai monitor gaming.

Se state cercando un nuovo monitor gaming, siete nel posto giusto: vi presenteremo le migliori offerte inerenti ai monitor gaming in occasione del Black Friday 2023.

Ricordiamo che il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime, ma vi consigliamo comunque di attivare la sottoscrizione al servizio. Così facendo, potrete godere di spedizione gratuita e rapida sui vostri acquisti e accedere a numerosi vantaggi inclusi nel servizio, come Amazon Prime Video, Amazon Prime Reading e Amazon Prime Gaming.

Iscriviti ora ad Amazon Prime!

I primi 30 giorni di Amazon Prime sono gratuiti, un'opportunità perfetta per testare il servizio. Al termine del periodo di prova, potrete scegliere di continuare l'abbonamento a soli 49,90€ all'anno. Gli studenti possono invece approfittare di un abbonamento scontato, a metà prezzo rispetto alla tariffa standard, godendo degli stessi servizi e vantaggi, compresi gli sconti Prime.

Le migliori offerte sui monitor gaming del Black Friday

MSI G2712 | 159,99€ (-20%)

Iniziamo la nostra selezione di monitor raccomandati con un modello prodotto da MSI, perfetto per chi è alla ricerca di un monitor adatto ad essere posizionato su una scrivania che può accomodare un display da 27". Caratteristica distintiva di questo monitor è la sua frequenza di aggiornamento di 170 Hz, che si colloca tra i diffusi 144 Hz e i più avanzati 240 Hz. Dotato di connessione tramite ingresso DisplayPort, il monitor offre varie funzionalità per migliorare l'esperienza di gioco, tra cui spicca la tecnologia Night Vision, che migliora la visibilità nei momenti più scuri del gioco, utile specialmente durante le sessioni pomeridiane quando la luce naturale è più forte. Attualmente, questo modello è disponibile a un prezzo eccezionalmente conveniente, con uno sconto del 20% rispetto al minimo storico registrato negli ultimi 30 giorni, portando il prezzo a soli 159,99€, un'opportunità da non perdere.

Vedi su Amazon

Samsung Odyssey G7 | 499,90€ (-9%)

Durante il Black Friday, si osservano spesso riduzioni di prezzo significative, che portano il costo dei prodotti ai livelli più bassi mai visti. Questo è il caso del monitor Samsung Odyssey G7 da 27", che grazie a uno sconto del 9% sul prezzo più basso registrato nell'ultimo mese, è ora disponibile al prezzo eccezionale di 499,90€. Si tratta di un monitor da gaming di alta qualità, che offre supporto sia a G-Sync che a FreeSync Pro, garantendo una fluidità di immagine superiore, che si aggiunge alla già elevata frequenza di 240Hz del pannello. Con la sua curvatura di 1000R e una risoluzione di 2560x1440 pixel, questo modello si distingue anche per l'HDR 600, che assicura una luminosità ideale anche per chi gioca nel pomeriggio, oltre a un'elaborazione HDR che fa la differenza nella qualità dell'immagine con i contenuti appropriati.

Vedi su Amazon

LG 27GR95QE UltraGear | 799,99€ (-20%)

Se state cercando un'occasione per acquistare un monitor OLED durante il Black Friday, l'offerta su LG 27GR95QE UltraGear è sicuramente una delle più vantaggiose. Nonostante le sue dimensioni di 27 pollici, si tratta di un monitor il cui prezzo supera normalmente i 1.000€, ma che ora è disponibile a soli 799,99€. Il valore di questo monitor è reso evidente dalla tecnologia OLED, che eleva notevolmente la qualità del pannello rispetto ad altri monitor di punta della stessa marca che non dispongono di questa tecnologia. LG 27GR95QE UltraGear si distingue inoltre per i suoi 240Hz e per un'incredibile tempo d risposta di 0.03ms, un primato possibile solo con un OLED, garantendo così un'esperienza di gioco e di visualizzazione eccezionalmente immersiva e di alta qualità.

Vedi su Amazon

ASUS ROG Strix XG438QR | 849,99€ (-20%)

Se siete alla ricerca di un monitor con una diagonale paragonabile a quella di una smart TV, vi consigliamo di considerare questo modello appartenente alla prestigiosa serie ROG di Asus. Grazie al suo sconto record, potrete portarlo a casa per una cifra simile a quella del modello LG menzionato prima, ossia 849,99€. Anche se questo monitor non è dotato di tecnologia OLED, ciò non ne pregiudica la qualità, essendo progettato per offrire un'esperienza visiva di altissimo livello. Il monitor è 4K, vanta la certificazione HDR 600, è equipaggiato con HDMI 2.1 e ha un pannello antiriflesso. Da notare anche la presenza di due altoparlanti stereo da 10W integrati, che possono rendere superfluo l'utilizzo di casse esterne sulla scrivania.

Vedi su Amazon

LG 27GR75Q UltraGear | 219,99€ (-12%)

Nelle prime ore del Black Friday 2023, il prezzo di questo monitor da gaming LG è sceso addirittura al di sotto dell'attuale, rendendolo uno dei modelli più ricercati per chi desidera un'esperienza di gioco fluida a un prezzo estremamente conveniente. Amazon lo offre ora a soli 219,99€, un costo davvero competitivo se si pensa che il prezzo di listino è di 379,00€. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, questo monitor possiede tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare i videogiocatori più esigenti. Grazie al suo pannello con risoluzione 2K che raggiunge i 165Hz e all'integrazione del G-Sync, i ritardi nell'immagine sono minimizzati, garantendo così un'esperienza di gioco ottimale.

Vedi su Amazon

BenQ MOBIUZ EX2710Q | 260,99€ (-28%)

Vorremmo segnalare un altro monitor da 27 pollici, questa volta della BenQ. Si tratta del MOBIUZ EX2710Q, il cui prezzo è recentemente calato a soli 260,99€, ben al di sotto della media di 364,99€. Questo lo rende un'ottima opportunità per chi è alla ricerca di un monitor con caratteristiche ideali per il gaming. È importante sottolineare che, sebbene sia etichettato come un monitor da gaming, non significa che le sue prestazioni siano limitate solo a questo ambito; infatti, può offrire un'esperienza di alta qualità anche in altre situazioni, specialmente in questo caso, dove il monitor è dotato di HDR 400.

Vedi su Amazon

Samsung Odyssey G5 | 54,90€ (-5%)

Il Samsung Odyssey G5 ha subito un'ulteriore riduzione di prezzo, arrivando a costare solo 209,99€. Tecnicamente, questo monitor è paragonabile a molti altri di cui abbiamo già parlato, ma si distingue per il suo prezzo competitivo. La promozione attuale su Amazon, fissata a 209,99€, è il prezzo più basso mai offerto per questo modello, una tendenza comune durante il periodo del Black Friday. In conclusione, i monitor da gaming che abbiamo raccomandato finora rappresentano scelte economicamente vantaggiose e variegate, adatte a soddisfare un'ampia gamma di preferenze. Se volete valutare altre opzioni, potete sempre consultare le pagine di Amazon; tuttavia, scegliere uno dei modelli proposti significa assicurarsi la miglior offerta dell'anno.

Vedi su Amazon