HyperX DuoCast, microfono a condensatore per PC e PS5, a meno di 90€! 18% di sconto!

Chiunque si prenda sul serio il mondo del gaming, della creazione di contenuti o anche delle videoconferenze sa quanto sia fondamentale un microfono di alta qualità. E quando si tratta di microfoni, pochi possono competere con l'eccellenza del HyperX DuoCast. Ma oggi, c'è un motivo in più per premere quel pulsante "Acquista ora" su Amazon: un incredibile sconto del 18%, che abbassa il prezzo da un già ragionevole 110€ a soli 89,89€.

Se state cercando un microfono USB che unisce stile ed efficienza, HyperX DuoCast è esattamente ciò che fa per voi. Con un design elegante, il microfono cattura l'attenzione grazie ad un anello di luce RGB personalizzabile che non solo aggiunge un tocco di colore al vostro setup, ma è anche completamente personalizzabile tramite il software HyperX NGENUITY. Ma non lasciatevi distrarre solo dall'aspetto: questo microfono è un mostro di potenza quando si tratta di prestazioni.

Dotato di registrazione Hi-Res a 24-bit/96kHz, HyperX DuoCast offre una qualità del suono cristallina e a basso rumore, ideale sia per i gamer che per i content creator. Il montaggio a basso profilo non solo risparmia spazio sulla vostra scrivania, ma funge anche da ammortizzatore per ridurre i rumori indesiderati e le vibrazioni. Per di più, la funzionalità "tap-to-mute" e la regolazione del guadagno ti danno un controllo completo sulla qualità del suono in uscita.

Un altro punto di forza è la versatilità. Con due pattern polari, cardioide e omnidirezionale, HyperX DuoCast è flessibile abbastanza da adattarsi a diverse situazioni. Che voi stiate registrando un podcast o stiate giocando una partita online, puoi passare da un pattern all'altro con un semplice tocco. E se tutto ciò non bastasse, il microfono è compatibile con PC, PS5, PS4 e Mac, e viene fornito con un adattatore per montaggio e un filtro anti-pop interno, rendendolo pronto all'uso appena estratto dalla scatola.

