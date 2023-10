House of Ashes torna al prezzo più basso di sempre! Ottimo per Halloween!

Se siete alla ricerca di un buon horror da giocare in occasione di Halloween, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes potrebbe fare al caso vostro! Il titolo, terzo capitolo della serie è attualmente proposto su Amazon a soli 14,99€, ben lontano dal suo prezzo consigliato di 29,99€, con uno sconto del 50%.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, chi dovrebbe acquistarlo?

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, terzo capitolo della serie Dark Pictures Anthology, è un videogioco che si immerge nel genere survival-horror, offrendo ai giocatori una narrazione ricca e atmosfere tese. Chi apprezza le storie intricate e i brividi della tensione dovrebbe considerare seriamente l'acquisto di questo titolo. In particolare, se siete attratti dai racconti di conflitti come quello in Iraq, e siete affascinati dai misteri come la riserva di armi chimiche di Saddam, questo gioco potrebbe riservarti sorprese inaspettate. Non è un titolo per tutti, poiché la sua natura profonda e talvolta inquietante potrebbe non essere adatta a chi cerca un'esperienza di gioco leggera o rilassante. Tuttavia, per coloro che amano immergersi in storie avvolgenti, basate su fatti, miti o leggende, e sono pronti a confrontarsi con sfide emozionanti e momenti di suspense, House of Ashes potrebbe essere l'esperienza di gioco perfetta.

Il videogioco The Dark Pictures Anthology: House of Ashes ha attraversato diverse fluttuazioni di prezzo da quando è stato messo sul mercato. Con un prezzo consigliato di 29,99€, il gioco ha visto una serie di variazioni nel corso dei mesi. Interessante notare che, da fine luglio, non ha mai raggiunto il prezzo attuale, rendendo l'attuale promozione ancora più allettante. Infatti, un generoso sconto del 50% su un titolo di tale qualità rappresenta senza dubbio un'offerta da cogliere al volo. Per tutti gli appassionati del genere e per chi ha atteso il momento giusto per aggiungere questo gioiello alla propria collezione, questa è l'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Vedi l'offerta su Amazon