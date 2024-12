Hideo Kojima sarà ovviamente ai The Game Awards 2024, ma Death Stranding 2?

Mancano pochi giorni all'inizio dei The Game Awards 2024 e cominciano a fioccare i primi nomi, tra cui quello di Hideo Kojima.

Non che sia una sorpresa, ovviamente, perché da sempre Geoff Keighley ha supportato il creativo nipponico soprattutto dopo la rottura con Konami, ma comunque è utile avere la conferma che Kojima Productions sarà in qualche modo ai The Game Awards 2024, anche se non sappiamo con quale gioco.

Geoff Keighley, il presentatore e creatore dell'evento, ha confermato la partecipazione del leggendario game designer, sottolineando il legame speciale tra Kojima e la manifestazione, iniziato sin dalla prima edizione nel 2014.

Kojima non sarà solo uno spettatore: salirà sul palco per presentare uno dei premi o forse per svelare qualche sorpresa. L'idea è che ci siano nuovi dettagli su Death Stranding 2, il suo attesissimo progetto in sviluppo presso Kojima Productions.

Visto che il seguito del controverso titolo (lo trovate su Amazon) sarà ancora più strano del precedente, non vediamo l'ora di saperne sempre di più e vedere qualcosa di nuovo.

I The Game Awards 2024 di quest'anno promettono di essere particolarmente memorabili, e lunghi come sempre, celebrando dieci anni di successi e riconoscimenti per l’industria videoludica. Con la presenza di Hideo Kojima, la serata acquisisce un ulteriore tocco di prestigio, consolidando ancora una volta il legame tra il creatore giapponese e uno degli eventi più attesi dell'anno.

Resta da vedere se ci saranno annunci a sorpresa, così come delle novità su altri titoli di Kojima che non siano Death Stranding 2. Negli ultimi anni, infatti, Kojima Productions ha lanciato delle bombe come OD e Physint, di cui sono state raccontate solo le aspettative ma non i dettagli concreti.

Oppure, sorpresa nella sorpresa, addirittura delle novità sul film di Death Stranding, ennesimo progetto legato al designer nipponico che potrebbe sorprendere il pubblico con un primo trailer o qualche annuncio di simile entità.