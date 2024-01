OD sarà un horror molto «diverso», per Hideo Kojima

Hideo Kojima è stato spesso definito un "visionario", data la sua tendenza di andare controcorrente rispetto agli standard videoludici, non avendo mai avuto paura di sperimentare nuove tecnologie e meccaniche di gioco nei suoi titoli.

Un esempio a cui tutti abbiamo potuto assistere più recentemente in Death Stranding (trovate la Director's Cut su Amazon), ma che è in realtà sempre stata presente in tutti i progetti a cui il director ha lavorato, anche quelli meno conosciuti dal grande pubblico.

E anche OD, il nuovo horror in arrivo su Xbox, sembra che seguirà proprio le orme dei suoi giochi più sperimentali: lo stesso director ha ammesso che probabilmente non sarà ciò che il pubblico si aspetta.

In un post pubblicato sul proprio profilo su X, il papà di Metal Gear Solid ha ammesso di sapere bene di avere una certa "fama" per i giochi diversi dalla norma, paragonando OD a un altro gioco sperimentale che ha prodotto tanti anni fa:

«Sembra che mi si sia stato riconosciuto che creo giochi controcorrente, come giochi in stile "nascondino" in cui ti intrufoli in un edificio senza essere individuato dai nemici, o "giochi di consegna" in cui ti diverti a navigare in un mondo aperto. Per me, il gioco più sperimentale era "sconfiggere i vampiri fuori dalla tua casa" usando la vera luce solare intorno a te. Aveva avuto una forte opposizione dallo staff e perfino all'interno della compagnia. In questo senso, "OD" sarà altrettanto diverso».

Per chi non ne fosse a conoscenza, il riferimento di Hideo Kojima è ovviamente a Boktai: The Sun Is In Your Hand, un videogioco per Game Boy Advance che presentava un sensore solare integrato nella cartuccia, da utilizzare per accumulare potere necessario per sconfiggere i vampiri nemici.

Il riferimento sembra dunque un modo per dirci che OD sarà uno dei giochi più sperimentali mai realizzati da Hideo Kojima, come dimostra già il fatto che si tratta di un progetto utilizzato con le tecnologie cloud. Magari senza sensori solari, ecco, ma comunque con idee che non avremmo mai immaginato possibili.

Stando ad alcuni indizi potrebbe trattarsi di un progetto multiplayer social, ma a questo punto ci toccherà attendere di saperne di più prima di capire di cosa si tratti per davvero.

Ovviamente seguiremo ancora tutte le ultime novità e vi aggiorneremo tempestivamente non appena ne sapremo di più: dalle parole di Kojima, sembra non si tratti comunque di un ritorno di Silent Hills.