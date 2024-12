I The Game Awards saranno un evento «MOLTO grande», a quanto pare

L’attesa per i The Game Awards 2024 si fa sempre più intensa, e le dichiarazioni di Andy Robinson, boss di VGC, hanno ulteriormente acceso la curiosità.

Con un tweet che promette un evento «MOLTO grande» e che sottolinea che non si tratta di supposizioni, le aspettative per l’evento del 12 dicembre sono alle stelle (via Wccftech).

Anche se il 2024 non ha brillato per numero di uscite di rilievo rispetto al 2023, il 2025 si prospetta come un anno straordinario per i videogiochi, con titoli di punta come Death Stranding 2: On The Beach e Grand Theft Auto 6 (trovate il predecessore su Amazon).

La lista dei giochi attesi è impressionante, ma Robinson sembra riferirsi principalmente a rivelazioni di titoli di cui non si è ancora visto nulla.

In questa categoria potrebbero rientrare giochi come il misterioso BioShock 4, Marvel's Wolverine, Wonder Woman di Monolith, o anche nuovi progetti mai annunciati prima.

The Game Awards non è solo uno show dedicato agli annunci: è anche l’occasione per premiare i migliori titoli dell’anno.

La promessa di Robinson, combinata con il track record di The Game Awards come piattaforma per annunci globali, lascia intendere che lo show potrebbe offrire più che semplici aggiornamenti su giochi già noti.

La speranza è quella di vedere rivelazioni significative che definiscano il panorama del 2025 e oltre.

Appuntamento al 12 (13 notte da noi) dicembre, presso il Peacock Theater di Los Angeles. La community è già pronta: non resta che scoprire se le promesse verranno mantenute.

Nel mentre, sempre VGC ha da poco compilato anche una lista di quale gioco vincerebbe ogni categoria dei The Game Awards se il risultato fosse basato sul punteggio Metacritic.

Infine, vi ricordo anche che in attesa della cerimonia dei The Game Awards 2024, ora potete scegliere i vostri vincitori con il premio Player's Voice.