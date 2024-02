Physint è davvero il "nuovo Metal Gear" di Hideo Kojima

Pochi istanti fa si è concluso il ritorno a sorpresa di HideoTube, uno speciale evento organizzato da Hideo Kojima in cui ha svelato alcuni retroscena sui suoi progetti più interessanti.

Ha ricoperto ovviamente tantissimo spazio il sequel di Death Stranding (lo trovate su Amazon), ma c'è stato il tempo per brevi approfondimenti anche sui suoi progetti più misteriosi.

In conclusione dello show, uno di questi è stato Physint, il nuovo action-stealth di spionaggio in esclusiva PlayStation e realizzato in collaborazione con Columbia Pictures: l'intento era dunque quello di realizzare ancora una volta una sorta di ibrido tra film e videogioco, senza però allontanarsi troppo da quest'ultimo medium.

Il genere videoludico ha fatto fin da subito pensare che potesse essere l'erede di Metal Gear Solid: una conferma arrivata ufficialmente direttamente da Hideo Kojima, che ha svelato come Physint sia davvero un suo successore spirituale.

Il director ha svelato che inizialmente non voleva tornare a realizzare giochi di quel genere, avendo sempre avuto voglia di sperimentare e realizzare progetti unici e mai visti prima.

Tuttavia, durante la pandemia si è ammalato al punto da spingerlo a scrivere un testamento e fargli pensare che non sarebbe più riuscito a sviluppare videogiochi di successo.

Fortunatamente Kojima è pienamente guarito e può guardare in modo ottimista al suo futuro, ma l'esperienza lo ha comunque provato molto e gli ha fatto rendere conto che potrebbe non riuscire a realizzare tutto ciò che vorrebbe.

Di conseguenza, ha ammesso che con Physint vorrebbe soddisfare il desiderio di chi gli ha sempre chiesto negli ultimi anni un nuovo capitolo di Metal Gear Solid, pur essendo ovviamente slegato dal franchise di proprietà di Konami.

Insomma, sarà dunque possibile aspettarsi una produzione molto simile alla saga che tantissimi videogiocatori hanno amato nelle scorse generazioni: purtroppo Kojima non ha potuto svelare molto altro, motivo per cui non ci resta che attendere i prossimi annunci ufficiali.

Kojima aveva già preannunciato che sarebbe stato un lavoro molto importante per lui durante l'annuncio vero e proprio, quando aveva sottolineato che sarebbe stato «il culmine della carriera». Dopo questo retroscena, ora è più facile capirne il motivo.