Death Stranding 2 sarà «ancora più strano» del primo

Hideo Kojima ha confermato che Death Stranding 2 uscirà nel 2025 come previsto e sarà «ancora più strano» del predecessore.

L'annuncio è stato fatto durante il Tokyo Game Show, dove Kojima ha anticipato che il sequel (il primo capitolo lo trovate su Amazon) offrirà un'esperienza ancora più bizzarra e unica nel suo genere.

Già nelle scorse ore abbiamo potuto dare un'occhiata ai nuovi personaggi e al particolare photo mode del gioco, lasciandoci piacevolmente colpiti, ma a quanto pare le novità non sono finite qui.

La notizia (via Tech4Gamers) ha suscitato grande interesse tra i fan, dato che la serie Death Stranding è già nota per le sue peculiarità narrative e di gameplay.

Kojima ha sottolineato che il sequel alzerà ulteriormente l'asticella in termini di stranezza e originalità: «È un gioco ancora più strano di Death Stranding 1», ha dichiarato il director.

Il trailer mostrato quest'anno ha già dato un assaggio delle novità in arrivo, lasciando più domande che risposte. Tra gli elementi inediti annunciati figurano un tono più violento rispetto al primo capitolo, una modalità foto unica nel suo genere e molto altro.

Kojima ha affermato che i giocatori «potrebbero non trovare nulla di simile a Death Stranding 2», sottolineando l'unicità della produzione.

Il game designer è noto per le sue opere non convenzionali, come dimostrato dalla serie Metal Gear Solid, ma sembra che questa volta voglia spingersi ancora oltre.

Nonostante l'annuncio, Kojima non ha rivelato una data di uscita precisa, limitandosi a confermare la finestra di lancio del 2025. Maggiori dettagli sul gioco verranno condivisi nel corso del prossimo anno.

Oltre a Death Stranding 2, Kojima ha accennato anche al misterioso progetto OD, definendolo «un altro approccio interessante al gaming». Sembra quindi che lo sviluppatore giapponese abbia in serbo più di una sorpresa per i suoi fan nei prossimi anni.