Il film di Death Strading svelerà «una nuova dimensione di adattamenti», per Kojima

Al momento abbiamo ancora pochissime notizie sul film di Death Stranding, ma è apparso chiaro fin da subito che Hideo Kojima nutrisse forti ambizioni su questo nuovo adattamento cinematografico.

Proprio come la saga di Metal Gear Solid, anche la trama di Death Stranding è uno degli aspetti più affascinanti dell'intera opera, il che ha reso l'ex esclusiva PlayStation una scelta decisamente interessante per il grande schermo.

Kojima ha però chiarito fin da subito che la storia sarà ben diversa da quella narrata nel videogioco (trovate la Director's Cut in sconto su Amazon), al punto che non sappiamo neanche se sarà presente il protagonista Sam Porter Bridges.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Recentemente il director è stato scelto come uno dei "leader" dei videogiochi dalla testata Variety: un riconoscimento accompagnato da alcune brevi dichiarazioni sul film di Death Stranding, su cui nutre fortissime ambizioni.

«Il mio obiettivo è presentare una nuova dimensione di adattamenti cinematografici che vada oltre la semplice trasformazione di un videogioco in un film live-action».

Ovviamente non sappiamo come Kojima intenda riuscire in questo obiettivo, ma pare proprio che, dopo aver già rivoluzionato l'industria videoludica, ora il director intenda fare lo stesso perfino con i relativi adattamenti al cinema.

Vale comunque la pena di ricordare che Hideo Kojima collaborerà soltanto come supervisore, ma il film di Death Stranding sarà prodotto da A24, alle prese per la prima volta con un adattamento cinematografico.

Da parte nostra, ribadiamo che è davvero difficile capire cosa aspettarsi da questa produzione, dato che il director ci ha già insegnato a non dare mai nulla per scontato nel campo videoludico: vedremo in che modo riuscirà a fare lo stesso al cinema e se riuscirà davvero a offrire questa "nuova dimensione".

Già in passato Kojima aveva ammesso di nutrire grandi speranze per il film, che dovrà essere non solo un "semplice" adattamento, ma anche una produzione artistica in grado di vincere premi prestigiosi.