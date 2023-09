Euronics Star Day: tante giornate di sconti imperdibili sui migliori prodotti tech

La nota catena Euronics ha rilanciato l’interessante iniziativa “Star Days” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti incredibili sino al prossimo 27 settembre! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV LG 55UR91006LA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 499€.

LG 55UR91006LA è una smart TV che fonde armoniosamente tecnologia avanzata e design sofisticato. Con un imponente schermo da 55 pollici a risoluzione 4K, questa televisione ha il potere di trasformare qualsiasi ambiente in un autentico home theater. Oltre a offrire immagini di straordinaria nitidezza, la gamma cromatica è incredibilmente intensa e luminosa, un risultato reso possibile dall'integrazione dell'HDR10 Pro e del processore 4K α5 Gen6 con intelligenza artificiale. Queste tecnologie lavorano in sinergia per ottimizzare ogni frame, mettendo in evidenza anche i dettagli più sottili.

Ideale per gli aficionados di cinema e serie TV, questa smart TV garantisce una qualità visiva senza paragoni e una vasta gamma di modalità di visualizzazione. Ma non è solo un gioiello per cinefili: anche i gamer troveranno in LG 55UR91006LA un alleato di livello.

Infine, per chi aspira a un'esperienza d'intrattenimento più completa e interconnessa, il televisore è equipaggiato con il sistema operativo webOS. Questo vi permette di navigare con facilità tra una moltitudine di applicazioni e servizi online, da Netflix a YouTube, rendendo ogni momento di relax in casa un'esperienza avvincente e multifunzionale.

