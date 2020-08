I migliori monitor da gaming | Settembre 2020

Ogni videogiocatore PC sa bene che è molto importante essere dotati di un monitor da gaming all’altezza, non solo per godere della qualità grafica che i titoli odierni sono in grado di offrire, ma anche, e soprattutto, per affrontare al meglio le partite online, dove la reattività ed i tempi di risposta sono fondamentali. Per questo motivo, è buona norma scegliere un monitor da gaming in grado di valorizzare anche gli altri componenti della nostra configurazione, tendendo in considerazione sia le nostre esigenze che le caratteristiche su cui potremo far affidamento.

Esistono sul mercato numerosi produttori e, data la vasta scelta, siamo ben consci che molti si potrebbero trovare spiazzati ed indecisi sul modello a cui puntare. Proprio per questo motivo ci siamo premurati di fare una selezione dei migliori monitor da gaming, in modo da semplificarvi le cose e puntare subito a quello più indicato alle vostre esigenze. Tra i vari retailer sulla piazza abbiamo scelto Amazon, il noto portale di Jeff Bezos che offre una garanzia assoluta ed una politica di reso particolarmente elastica ed efficiente, caratteristica importante per prodotti voluminosi e costosi.

Per la nostra selezione abbiamo preso in considerazione svariati parametri, che vengono spiegati più nel dettaglio nella parte finale di questo articolo che, ricordiamo, sarà aggiornato con cadenza mensile, quindi vi consigliamo di continuare a tenerlo d’occhio per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del momento.

I migliori monitor da gaming

Acer Predator XB273K – Il migliore monitor da gaming 4K

Apriamo subito le danze con un modello che non può che essere associato ad una configurazione hardware di fascia altissima, dato anche il suo costo. L’Acer Predator XB273K è un monitor da gaming di 27” con un pannello piatto IPS a risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz. Dotato di supporto alla tecnologia Nvidia G-Sync e allo standard DisplayHDR 400, questo meraviglioso dispositivo è in grado di offrire colori e contrasti realistici con bianchi brillanti e neri scuri che esaltano i dettagli grazie alla copertura dello spazio colore DCI-P3 Il tempo di risposta di un 1ms elimina le sfocature ed i disturbi visivi attorno alle immagini in movimento risulteranno praticamente inesistenti. La dotazione di porte vede la presenza di due ingressi HDMI e due DisplayPort, oltre ad un HUB USB 3.0 a quattro porte.

ASUS ROG Strix XG49VQ – Il migliore monitor da gaming curvo in formato ultra widescreen

Se siete affascinati dai monitor curvi per farvi letteralmente “avvolgere” dalle immagini, non possiamo che consigliarvi un altro prodotto di casa Asus, il ROG Strix XG49VQ, monitor dalle dimensioni particolarmente generose e dotato di un pannello curvo da ben 49” a risoluzione 3840×1440 (quindi in formato 32:9) con frequenza di aggiornamento di 144Hz. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un dispositivo dotato delle più moderne tecnologie, a partire dal supporto a Radeon FreeSync 2 sino ad arrivare alla certificazione DisplayHDR 400. L’opzione ShadowBoost, inoltre, consente di migliorare i dettagli dell’immagine nelle aree scure, illuminando le scene senza sovra esposizione di aree luminose. La dotazione di porte integrate vede la presenza di due ingressi HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 ed un hub con due porte USB 2.0.

Samsung Space Monitor – Il miglior monitor da gaming salva spazio

Sebbene non sia stato pensato principalmente come monitor da gaming, il Samsung Space Monitor ha tutte le carte in regola per essere definito tale. Infatti, è equipaggiato con un display da 32” VA (esiste anche il modello da 27”) a risoluzione 4K con rapporto di contrasto 3000:1 per immagini più vivide e neri più scuri. Inoltre, ha un tempo di risposta di 4ms e può essere attivata la modalità gioco per prestazioni migliorate con i videogame. Per quanto riguarda la connettività, troviamo una porta mini Display Port 1.2 e una HDMI 2.0. La caratteristica che differenzia questo prodotto dagli altri, tuttavia, è da ricercare nella sua costruzione, che gli consente di occupare pochissimo spazio. Infatti, nel caso aveste bisogno di una scrivania completamente libera, è possibile inclinare all’indietro il monitor fino ad appoggiarlo alla parete retrostante. Nonostante il design piuttosto ricercato, l’installazione è piuttosto semplice, grazie al morsetto integrato del supporto che fissa saldamente Samsung Space Monitor a scrivanie e tavoli di svariati spessori.

MSI Optix MPG27CQ2 – Il miglior monitor da gaming con led RGB

Ormai i led RGB stanno spopolando in gran parte degli accessori indirizzati ai videogiocatori ed anche i monitor da gaming non potevano certo sottrarsi a questa moda. MSI Optix MPG27CQ2 offre un display da 27” VA a risoluzione 2560 x 1440 pixel con raggio di curvatura 1800R ed un design frameless per un’immersione totale. La reattività è garantita dalla frequenza di aggiornamento pari a 144Hz con un tempo di risposta di 1ms. Nella parte anteriore sono integrati dei led RGB che, grazie al software SteelSeries GameSense, non saranno solo di decorazione, ma vi serviranno per visualizzare ancora più dettagli ed informazioni durante le vostre sessioni di gaming. Non manca neppure il supporto al FreeSync per immagini sempre fluide e perfette. Per quanto riguarda la connettività, troviamo una porta Display Port 1.2 e due HDMI 2.0.

Acer Predator XB271HU – Il miglior monitor da gaming 2K per schede video NVIDIA

Acer Predator XB271 è un monitor equipaggiato con un display da 27” IPS a risoluzione 2560 x 1440 pixel che offre un tempo di risposta di 4 ms, un rapporto di contrasto 1000:1, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e, soprattutto, la compatibilità perfetta con la tecnologia G-Sync tramite il modulo ufficiale installato al suo interno che consente un’esperienza di gioco estremamente fluida sincronizzando la frequenza del monitor con le GPU prodotte da Nvidia. Nel retro trovano posto una porta Display Port ed una HDMI, mentre un hub USB 3.0 a quattro porte vi permetterà di collegare in modo semplice e veloce ulteriori periferiche direttamente al monitor, senza occupare le porte USB del case o scheda madre.

BenQ EW3270U – Il miglior monitor da gaming da usare anche in abbinamento alle console

Se state cercando un monitor da gaming da impiegare non solo con il vostro PC, ma anche con le console di attuale e prossima generazione, il BenQ EW3270U è quello che fa per voi. Dotato di un pannello da 31,5” VA a risoluzione 4K con supporto alla tecnologia HDR e FreeSync, questo dispositivo ha tutte le carte in regola per farvi giocare alla grande anche con le vostre Playstation 4 Pro e Xbox One X. Grazie alla tecnologia Brightness Intelligence Plus, inoltre, il monitor regola automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base ai contenuti a schermo e alle condizioni di luce ambientali per offrirvi la massima qualità di visione possibile. Per quanto riguarda la connettività, troviamo due porte HDMI 2.0, una Display Port 1.2 ed una USB-C.

Samsung C27FG73 – Il migliore monitor da gaming curvo di fascia media

Scendendo di un gradino ed addentrandoci nella fascia media, non possiamo che consigliare il Samsung C27FG73 a chi preferisce avere un display curvo. Questo monitor da gaming vanta un pannello da 27″ realizzato con tecnologia VA a risoluzione 1080p con frequenza di aggiornamento di 144Hz e raggio di curvatura 1800R. Grazie alla tecnologia Quantum Dot è possibile godere di una buona gamma cromatica, mentre il tempo risposta pari ad un solo ms garantisce una risposta ai comandi praticamente immediata. Non manca neppure il supporto al FreeSync, in modo da avere azioni di gioco sempre fluide e prive del fastidioso difetto del tearing. Il dispositivo vanta la presenza di due porta HDMI ed una Display Port.

LG 27GL850 – Il migliore monitor da gaming piatto di fascia media

Se preferite un pannello piatto e volete spendere meno di 500 euro, il monitor da gaming LG 27GL850 è quello che fa per voi. Il dispositivo vanta un display da 27” a risoluzione 2560×1440 con frequenza di aggiornamento di 144Hz e tempo di risposta di un ms. Il pannello è stato costruito con la tecnologia nano IPS per godere di colori ricchi da qualsiasi angolazione, mentre il supporto agli standard Radeon Adaptive Sync e G-Sync completano un’offerta già ghiotta. La dotazione di porte prevede la presenza di due ingressi HDMI, uno Display Port e tre USB 3.0.

HP 22X – Il miglior monitor da gaming economico a 144 Hz

Se avete un budget limitato, ma non volete rinunciare ugualmente ad avere una frequenza di refresh di 144 Hz, vi consigliamo di rivolgere le vostre attenzioni senza indugi al monitor HP 22X. Dotato di un pannello realizzato con tecnologia TN da 22” a risoluzione 1080p, questo dispositivo consentirà di giocare alla grande ugualmente, grazie al tempo di risposta di 1 ms ed al supporto al FreeSync di AMD. La dotazione di porte è piuttosto essenziale e si limita ad un ingresso HDMI 1.4 ed uno VGA.

AOC G2590VXQ – Il miglior monitor da gaming economico

Arriviamo infine ad un dispositivo adatto a tutti coloro che vogliono semplicemente giocare e divertirsi senza troppe pretese. Proprio a queste persone è indirizzato il modello AOC G2590VXQ, monitor dotato di un pannello di 24” a risoluzione 1080p con tempo di risposta di un ms e con una frequenza di aggiornamento pari a 75Hz. Grazie alla tecnologia AOC Shadow Control potrete illuminare le aree scure o spingerle nuovamente nell’oscurità al volo, senza influire sul resto delle immagini visualizzate. La dotazione di porte vanta la presenza di due ingressi HDMI, una VGA ed una Display Port con supporto alla tecnologia AMD FreeSync.

Come scegliere un monitor da gaming

Risoluzione e formato

Prima di procedere all’acquisto di un monitor da gaming bisogna tenere in considerazione alcuni fattori molto importanti: il primo di essi è costituito dalla risoluzione nativa del pannello, la quale indica il numero di pixel che costituisce la matrice fisica del display. Fino a qualche anno fa lo standard più diffuso era il FullHD, che corrisponde ad una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, mentre attualmente si è passati alla più popolare QuadHD (2560 x 1440 pixel) o addirittura 4K (3840 x 2160 pixel) per i più esigenti, indicato anche come Ultra HD. Tuttavia, queste risoluzioni fanno riferimento al classico formato 16:9, mentre nel corso degli ultimi anni hanno iniziato a diffondersi anche pannelli in formato 21:9 (ultrawide) che, rispetto ai precedenti, offrono una visuale più ampia ai lati, estremamente utile per individuare nemici altrimenti invisibili.

Tipologie dei pannelli

Oltre alla risoluzione, è molto importante considerare le diverse tecnologie con le quali vengono costruiti i pannelli stessi. Attualmente sono presenti sul mercato pannelli TN (twisted nematic), IPS (in-plane switching) e VA (vertical alignment). I primi offrono migliori tempi di risposta a discapito della fedeltà cromatica e possiedono un angolo di visione più ridotto, col risultato che l’aspetto dei colori potrebbe variare anche in maniera considerevole allontanandosi dal centro dello schermo. Al contrario, gli IPS hanno un tempi di risposta leggermente superiore ma riproducono i colori con maggiore fedeltà e garantiscono angoli di visione decisamente più ampi. Infine, i VA possiedono caratteristiche a metà strada tra i due, offrendo neri più profondi rispetti ai classici IPS a discapito di una leggermente inferiore fedeltà cromatica ed angoli di visione meno ampi.

HDR (High Dynamic Range)

Il terzo aspetto su cui dobbiamo focalizzarci è il supporto alla tecnologia HDR, acronimo di High Dynamic Range. Questo consente al monitor di riprodurre, come dice il nome stesso, una gamma di colori più ampia rispetto al passato, avvicinandosi il più possibile allo spettro visibile dall’occhio umano. I display vengono certificati e suddivisi in quattro categorie che corrispondono a diverse qualità del pannello. Si parte dal comune display SDR, che presenta una luminosità di picco di circa 250-300 nit e da lì si sale con DisplayHDR 400, DisplayHDR 600 e DisplayHDR 1000, dove il numero finale sta ad indicare la luminosità massima espressa in nit. Ovviamente per ottenere queste certificazioni non viene tenuto in considerazione solo questo fattore, ma particolare importanza ricopre anche il livello del nero, il livello di codifica e la copertura dello spazio colore.

Tempo di risposta (response rate)

Il tempo di risposta (response rate) è il tempo impiegato per aggiornare le immagini a schermo – definito in millisecondi (ms). In ambito gaming, è importante che questo valore sia il più basso possibile, in quanto più responsivo sarà il monitor, più chiare saranno le immagini a schermo, soprattutto durante i movimenti più rapidi (pensate ad esempio ai giochi di guida).

Refresh Rate

Il refresh rate, o frequenza di aggiornamento, è il numero di volte al secondo in cui il display aggiorna l’immagine mostrata e viene misurato in Hz. In questo caso, maggiore sarà questo valore, più fluida ci sembrerà l’azione di gioco vera e propria. Da lungo tempo il refresh rate standard di una monitor è pari a 60Hz, ma recentemente sul mercato hanno fatto il loro ingresso anche TV con refresh rate più elevati, sino a raggiungere i 320Hz, dando una sensazione di fluidità assolutamente superiore a tutto vantaggio della godibilità complessiva, soprattutto in giochi molto veloci come possono essere quelli di corse.

Connessioni

Ovviamente su un monitor è molto importante il reparto connettività, in modo da fornire il giusto quantitativo di ingressi e tipologie per adattarsi ai diversi dispositivi in nostro possesso. Al giorno d’oggi, lo standard più utilizzato è l’HDMI (High Definition Multimedia Interface), ormai giunto alla versione 2.1 (ma quest’ultima è presente solo su pochi esemplari in commercio, mente gli altri si fermano alla più comune versione 2.0), ma è molto diffusa anche la Display Port, particolarmente utile ed ottimizzata per trasmettere un gran quantitativo di dati, assolutamente indispensabile per inviare il maggior numero di fotogrammi al secondo generati dalla vostra scheda video. Attualmente ormai in disuso, ma disponibile su alcuni modelli economici, troviamo ancora la DVI (Digital Visual Interface) o anche la VGA, quest’ultima ancora analogica.

G-Sync e FreeSync

Le tecnologie FreeSync e G-Sync, realizzate rispettivamente AMD ed NVIDIA, permettono al monitor di sincronizzare la frequenza di aggiornamento al numero di fps generati dalla scheda video, consentendo di ottenere una perfetta fluidità e l’eliminazione del fastidioso effetto del “tearing” che porta i frame a sovrapporsi con il risultato che vedremo delle linee orizzontali che “tagliano l’immagine” anche in più punti. Coloro che vogliono la massima fluidità e qualità visiva complessiva dovrebbero puntare all’acquisto di un monitor dotato di queste tecnologie, a seconda della scheda video installata sul proprio PC.