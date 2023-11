eBay ha rilanciato una delle sue iniziative più celebrate: i coupon eDays, che offrono un risparmio del 15% su migliaia di prodotti desiderati. Questa opportunità, disponibile fino al 19 novembre, permette di applicare il buono su due acquisti distinti, con un risparmio potenziale fino a 150€.

Abbiamo curato per voi una lista di 7 offerte eccezionali disponibili durante gli eDays. Troverete prodotti già vantaggiosi di per sé, che con il coupon eDays diventano ancora più attraenti. La selezione spazia da smartphone di punta a videogiochi, coprendo diverse categorie per soddisfare qualsiasi preferenza.

Per accedere allo sconto, inserite il codice "NOVEDAYS" in fase di acquisto con un minimo di 20€. Lo sconto del 15%, fino a un massimo di 75€ per transazione, verrà applicato automaticamente. Ricordate: il codice è valido per due usi, permettendovi di ottimizzare il vostro risparmio.

eDays di eBay: 7 prodotti in offerta da acquistare ora!

iPhone 15 128GB

In cima alla nostra lista c'è l'iPhone 15 da 128GB, uno dei più recenti arrivi nel panorama degli smartphone, attualmente raro da reperire, persino al prezzo pieno. L'acquisto a prezzo scontato è quindi una chance da non perdere per chi cerca l'ultima parola in fatto di tecnologia mobile. Con un hardware e un software all'avanguardia, questo modello permette di catturare immagini e video di qualità superlativa, assicura prestazioni fluide anche nei giochi più esigenti e sfoggia un design elegante e resistente.

Vedi su eBay

MacBook Air M2 13,6"

Proseguiamo con il MacBook Air M2 da 13.6", un vero e proprio gioiello tecnologico ideale per studio, lavoro e intrattenimento. Questo portatile si distingue per la sua versatilità e potenza, ideale da trasportare ovunque grazie alla sua leggerezza. Dotato di una tastiera confortevole per la digitazione e una webcam per videochiamate in Full HD, è capace di gestire senza sforzo anche i software più impegnativi.

Vedi su eBay

Notebook Gaming Victus by HP 15-fa0005nl

Per gli appassionati di videogiochi, il notebook gaming Victus by HP 15-fa0005nl è una scelta azzeccata. Con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 e un processore Intel Core i7 di 12a generazione, offre prestazioni elevate per i titoli più recenti senza gravare sul budget. Con un prezzo di soli 764,91€ (coupon incluso), questo notebook non solo è ottimo per il gaming, ma anche per lavoro e studio, grazie ai suoi 16GB di RAM e allo schermo Full HD.

Vedi su eBay

Nintendo Switch OLED

Mentre attendiamo notizie sul Nintendo Switch 2, la versione OLED attuale rimane il fiore all'occhiello della gamma Nintendo. Con il suo schermo OLED da 7 pollici, garantisce colori vividi e un contrasto migliorato, rappresentando una scelta eccellente per chi cerca una console portatile di alta qualità. La batteria potenziata consente ore aggiuntive di gioco, rendendola perfetta per i viaggi e per un'esperienza di gioco immersiva con titoli come Super Mario Bros. Wonder.

Vedi su eBay

Bundle PS5 Standard + Marvel's Spider-Man 2

Per i fan dell'universo Marvel e delle avventure di Peter Parker, il bundle PS5 Standard con Marvel's Spider-Man 2 è un'occasione imperdibile. Questo pacchetto limitato non solo è il pass per continuare le avventure del famoso eroe su una piattaforma next-gen, ma è anche un pezzo da collezione per gli amanti dei giochi e della console.

Vedi su eBay

Monitor Xiaomi curvo da 30" 200Hz

Il Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor da 30 pollici offre un'esperienza di gioco immersiva con il suo display curvo ad alta risoluzione e tempo di risposta veloce. È ideale per ridurre l'affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia di riduzione della luce blu. Disponibile su eBay a un prezzo speciale di 213,34€ grazie al coupon, rappresenta un'ottima occasione per migliorare il proprio setup di gioco.

Vedi su eBay

Smart TV Samsung Series 7 43"

Infine, per gli appassionati di cinema e serie TV, la smart TV Samsung Series 7 da 43" è una scelta vantaggiosa. Offre un'esperienza visiva 4K con HDR10+ per colori e contrasti di qualità superiore a meno di 370€. È anche l'ideale per i giocatori, grazie alla modalità gaming che assicura un'esperienza di gioco fluida e reattiva.

Vedi su eBay