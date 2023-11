Tornano le offerte degli edays di eBay: sconti imperdibili su tanti prodotti!

Il Black Friday è alle porte, ma alcuni venditori hanno già scaldato l'atmosfera lanciando promozioni preliminari che promettono risparmi fino a 150€. Tra le più eclatanti spiccano gli eDays di eBay, che presentano sconti imperdibili su una vasta selezione di prodotti tech.

Approfittare del 15% di sconto è un gioco da ragazzi: basta visitare la pagina dedicata, scegliere uno o più articoli dall'elenco per un importo minimo di 20€ e inserire il codice NOVEDAYS al momento del pagamento, per un risparmio massimo di 75€. Ma ecco il colpo di scena: ogni utente può utilizzare il codice due volte, potenzialmente accumulando un risparmio totale di 150€ su due ordini separati! Sbrigatevi, però: gli eDays finiscono il 19 novembre.

edays eBay, perché dovreste approfittarne?

Questa iniziativa offre un assortimento eccezionale di articoli tecnologici, dagli ultimissimi smartphone agli smartwatch più sofisticati. Da non perdere l'offerta sulle cuffie gaming Sony Pulse 3D, soprattutto ora che sono disponibili su eBay a un prezzo eccezionale di 76,41€ utilizzando il codice sconto NOVEDAYS. Queste cuffie wireless non sono solo raccomandate per la loro qualità audio precisa e fedele, ma si distinguono anche per la loro capacità di offrire un suono potenziato nelle basse frequenze senza esagerare, mantenendo una chiarezza impeccabile anche nelle medie frequenze per evitare la mascheratura uditiva.

Perfette per i possessori di PS5, le Pulse 3D offrono una sinergia esclusiva con la console, fornendo un'esperienza di ascolto 3D superlativa e un comfort indiscutibile​. Inoltre, la tecnologia Tempest 3D AudioTech delle cuffie Pulse 3D porta l'immersione nei giochi di nuova generazione a un livello superiore, permettendovi di percepire il suono in modo più vivo e dettagliato​​

Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l'occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!

