EA SPORTS FC 24 SOTTOCOSTO su Amazon! Sotto i 50€ per la prima volta!

In occasione del quinto giorno del Black Friday su Amazon, siamo lieti di segnalare una promozione imperdibile, soprattutto per gli appassionati di videogiochi per PS5. La versione fisica di EA Sports FC 24 è ora disponibile a soli 49,97€, un prezzo mai raggiunto prima d'ora, rendendo questa offerta particolarmente allettante per gli amanti dei videogiochi sportivi.

EA Sports FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 24 si propone come un eccellente simulatore calcistico, presentando una vasta gamma di squadre e competizioni con licenze ufficiali. Questo gioco è ideale sia per i neofiti che per i veterani della serie, continuando a offrire le stesse emozionanti esperienze dei titoli precedenti.

Nonostante il cambio di nome rispetto alle precedenti edizioni FIFA, EA Sports FC 24 conserva tutte le caratteristiche distintive della serie, inclusa la popolare modalità Ultimate Team e la modalità Carriera. Il titolo vanta oltre 700 squadre e 30 leghe, con quasi 19.000 giocatori con licenze ufficiali. Se state valutando se acquistare il gioco e desiderate approfondire le novità di questa edizione, vi consigliamo di leggere la nostra recensione dettagliata.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

