Dragon Age Dredwolf, l'uscita non sarebbe lontana

In molti stanno aspettando novità su Dragon Age Dreadwolf, sebbene a quanto pare Electronic Arts non ha intenzione di fare uscire il gioco troppo in là.

Gli appassionati della serie di videogiochi (e della saga di romanzi che trovate su Amazon) potrebbero infatti non dover aspettare troppo a lungo.

Alcuni mesi fa gli sviluppatori ci avevano assicurato che Dragon Age Dreadwolf non era scomparso, e che era addirittura giocabile.

Del resto, se lo sviluppo del nuovo Mass Effect sarebbe invece ancora in alto mare, il prossimo Dragon Age potrebbe uscire già nel 2024.

Stando infatti a quanto emerso dal curriculum di Kevin Scott, Senior Cinematic Animator di Electronic Arts, l'uscita del nuovo Dragon Age sarebbe prevista entro e non oltre il prossimo anno.

Da quello che è possibile leggere, Scott si è occupato di mocap e animazioni dei personaggi Dreadwolf, sebbene manchino altre informazioni a corredo.

Prima di segnare in rosso una data sul calendario non ci resta che attendere in maniera ufficiale la finestra di lancio relativa al prossimo Dragon Age.

Vero anche che prima di ogni cosa sarebbe meglio vedere il gioco in movimento, visto che al momento non si è visto praticamente nulla del prossimo progetto di EA e BioWare. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più, magari già in occasione dei prossimi TGA 2023.

Del resto, dopo i primi leak emersi sul gioco, a quanto pare ci sarà da attendere ancora un bel po' di settimane prima di scoprire cosa ci aspetta con l nuovo Dragon Age.

Restando in tema, un fan appassionato ha ricreato poco tempo fa una delle location più note dell'amato Dragon Age Inquisition grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5.

Ma non solo: Dragon Age: Absolution è la nuova serie Netflix annunciata durante la Netflix Geeked Week: ecco tutti i dettagli sullo show.