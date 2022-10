Dragon Age Dreadwolf esiste ed è giocabile, assicura BioWare

Dragon Age Dreadwolf è un titolo molto atteso dai fan perché segna il ritorno dell’amatissima saga fantasy di BioWare.

I fan si sono dovuti accontentare, infatti, di continuare ad esplorare il mondo fantasy attraverso altri prodotti, come la saga di romanzi che trovate su Amazon.

Sono passati parecchi mesi da quando Dragon Age Dreadwolf è stato annunciato, dando finalmente un nome a quel Dragon Age 4 che conoscevamo.

Un progetto di cui conosciamo solo il titolo al momento, e già il titolo potrebbe nascondere un segreto che nessuno ha notato.

Anche se Dreadwolf è noto solo da qualche mese, in realtà Dragon Age 4 è un progetto che esiste, almeno nelle intenzioni, da molti anni.

È passato molto tempo da quando sappiamo dell’esistenza del titolo e ora, tramite VGC, sappiamo che se non altro è addirittura giocabile.

BioWare ha pubblicato un aggiornamento sul blog ufficiale, che fornisce delle novità per quanto riguarda Dragon Age Dreadwolf.

Gary McKay, general manager di Bioware, ha rivelato nel blog che il gioco ha raggiunto lo stato alpha:

«Possiamo giocare l’intero gioco, dalle scene di apertura della prima missione fino alla fine. Possiamo vedere, ascoltare, sentire e giocare tutto come un’esperienza coesa.»

BioWare si sta concentrando sul ritmo del gioco, sulle relazioni che i giocatori avranno con i personaggi, e sulla narrazione.

McKay ha anche parlato di una nuova area che sarà esplorabile nel gioco, la città di Minrathous, la capitale dell’Impero del Tevinter:

«Abbiamo parlato di Minrathous nei giochi precedenti e ora potrete finalmente visitarlo! È una città costruita e alimentata dalla magia, e i modi in cui è emersa nella sua identità visiva, e come appare rispetto alle città precedenti che abbiamo visitato in Dragon Age, sono piuttosto spettacolari.»

Per quanto riguarda il futuro, e una eventuale data di uscita, McKay ha dichiarato che c’è ancora molto da fare, ma non ci sono ancora periodi di uscita di qualche tipo.

Per chi non ha finito Inquisition, in ogni caso, ci sono buone notizie per quando uscirà Dragon Age Dreadwolf.

Nel frattempo Dragon Age sta per arrivare su Netflix, con uno show che rievocherà le atmosfere fantasy della saga.