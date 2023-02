Dragon Age Dreadwolf, un leak svela il primo video gameplay (e i dettagli)

Un nuovo clamoroso leak ha colpito BioWare nelle ultime ore: è infatti emersa online la prima clip video che mostra il gameplay di Dragon Age Dreadwolf, l’atteso nuovo capitolo della saga RPG.

Il sequel di Inquisition (che trovate su Game Pass Ultimate, disponibile su Amazon) è infatti attualmente in fase di test e sarebbe ormai entrato in uno stato giocabile, anche se gli sviluppatori hanno ancora deciso di restare in silenzio sulle novità del nuovo capitolo.

Come riportato da ComicBook, un nuovo leak è arrivato tramite l’utente Reddit revanchisto, che ha confermato di aver ricevuto un lungo video gameplay di circa 20 minuti, ma che per il momento resterà privato.

Tuttavia, per confermare la veridicità delle sue affermazioni, ha condiviso anche una breve clip video dalla durata di circa 7 secondi che ci mostra una delle battaglie in-game, che potete visualizzare al seguente indirizzo.

Secondo quanto svelato dal leaker — e come è effettivamente visibile nella clip video — il titolo avrà una giocabilità simile a quella di un normale hack and slash, riducendo così le opzioni strategiche tipiche di un gioco di ruolo.

Sembra infatti che tutti i combattimenti si svolgeranno in tempo reale, con meccaniche ispirate da God of War su PS4: l’insider sottolinea inoltre che non è stato mostrato il controllo del party, suggerendo che tale caratteristica potrebbe essere stata tagliata.

Le animazioni sono state inoltre migliorate notevolmente rispetto ai precedenti capitoli, confermando anche che si tratterà di un gioco interamente in single player, come da tradizione per la saga.

L’insider ha deciso di riportare tali indiscrezioni dopo aver letto il report di Tom Henderson che vi abbiamo segnalato nella scorsa giornata, dando dunque nuova credibilità a quanto segnalato e confermando che l’uscita nel 2023 appare, allo stato attuale, davvero improbabile.

Al momento Electronic Arts e BioWare non hanno ancora commentato il clamoroso leak e le rispettive indiscrezioni, ma vi terremo prontamente aggiornati se dovessero emergere ulteriori novità.

Il leak avrebbe dunque confermato che esiste attualmente una versione giocabile di Dragon Age Dreadwolf, anche se non è naturalmente disponibile al grande pubblico: vedremo se nelle prossime settimane arriveranno ulteriori annunci in merito.

Va comunque detto che lo sviluppo potrebbe riscontrare qualche inevitabile intoppo: pochi giorni fa ha infatti lasciato la compagnia uno sviluppatore molto importante, noto soprattutto per il suo contributo alla trilogia di Mass Effect.