Dragon Age arriva su Netflix: ecco trailer e data di uscita della nuova serie

Dragon Age si aggiunge ad una ormai lunghissima serie di progetti Netflix ispirati al mondo dei videogiochi, che stanno piacendo sempre di più.

La serie più altisonante, ma non certo la prima, tra quelle dedicate ai videogiochi è sicuramente The Witcher, lo show ispirato alla saga di romanzi di Geralt di Rivia.

In occasione della Geeked Week, Netflix ha colto l’occasione per mostrare novità ed annunci sui nuovi show legati al mondo dei videogiochi in una giornata, quella di oggi, interamente dedicata solo a questa branca di prodotti.

E stavolta tocca a Dragon Age arrivare nel catalogo della piattaforma di streaming con Dragon Age: Absolution, che debutterà su Netflix a dicembre.

E c’è anche un primo trailer:

Creata in collaborazione con BioWare, Dragon Age: Absolution è ambientata a Tevinter e presenta un insieme di nuovi personaggi ispirati alla storia di Dragon Age, tra cui elfi, maghi, cavalieri, Qunari, Templari Rossi, demoni e altre sorprese speciali.

Mentre attendiamo ulteriori dettagli, sappiamo che la showrunner sarà Mairghread Scott, mentre Dragon Age: Absolution sarà prodotta da Red Dog Culture House.

Questa serie sarà sicuramente un buon modo per ingannare l’attesa da Dragon Age: Dreadwolf, il nuovo titolo della saga che è stato svelato qualche tempo fa.

