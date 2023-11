L'uscita del nuovo Mass Effect sarebbe davvero lontana

Per l'N7 Day, BioWare ha svelato un misterioso Mass Effect Epsilon, con un teaser e un sito web a tema.

La trilogia del Comandante Shepard (che potete rivivere con la Legendary Edition, disponibile su Amazon) merita infatti ancora un sequel all'altezza delle aspettative.

Vero anche che BioWare ha già annunciato non solo che non sarà più una trilogia, ma che stanno riflettendo su quali scelte rendere canoniche.

Da quello che sappiamo, il nuovo capitolo di Mass Effect sarà chiamato a fare un taglio con il passato, rendendo canoniche solo alcune decisioni prese in precedenza, ma a quanto pare l'uscita non è vicina.

Come riportato anche su ResetEra, il sempre bene informato Jeff Grubb ha spiegato che stando alle sue informazioni il prossimo capitolo della serie EA non vedrà la luce prima del 2028-2029.

Ciò varrebbe a dire che BioWare è al momento focalizzata sul prossimo Dragon Age, il cui sviluppo ha subito a sua volta diverse battute d'arresto.

Il fatto che durante l'N7 Day, la storica giornata celebrativa per la saga di Mass Effect, BioWare abbia svelato solo un criptico teaser di una manciata di secondi, è emblematico del fatto che lo sviluppo è chiaramente ancora all'inizio e che non vedremo il gioco in azione prima di molti mesi ancora.

Un reveal che, tra le altre cose, specie per le modalità con cui è avvenuto, ha anche provocato una certa delusione tra i fan. Insomma, se siete appassionati di Mass Effect, forse sarebbe meglio riporre lo champagne in frigo e lasciarlo lì ancora per molto tempo.

Ovviamente, nonostante l'affidabilità di Grubb (che spesso ha azzeccato molte sue previsioni) non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di conferme o novità ufficiali al riguardo. Per il momento, BioWare si è limitata a garantire che Mass Effect 5 sarà «spettacolare».