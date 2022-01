Dragon Age next-gen con Unreal Engine 5 sarà davvero così?

Sono passati già 8 anni dal lancio di Dragon Age Inquisition e BioWare non ha al momento rilasciato nulla di nuovo legato al franchise, anche se sappiamo che un nuovo capitolo della serie è effettivamente in lavorazione: Dragon Age 4.

Dopo Inquisition la serie è stata infatti messa in pausa, nonostante la volontà di riportarla in auge non sia mai mancata.

Recentemente, un annuncio di lavoro ha rivelato che stanno cercando programmatori che abbiano familiarità con l’Unreal Engine 5 (e 4) per lo sviluppo del prossimo Mass Effect. Questo potrebbe significare che il prossimo capitolo sarà sviluppato su Unreal Engine piuttosto che sul motore interno Frostbite di EA. La stessa politica potrebbe essere applicata di fatto anche per il prossimo Dragon Age 4 di BioWare.

Ora, se non avete idea di come sarebbe un Dragon Age con Unreal Engine 5 (utilizzato di recente anche da tantissimi appassionati per riportare in vita altre vecchie glorie) un fan remake di Inquisition arriva in vostro soccorso.

Come riportato da DualShockers, tale Leo Torres ha ricreato una delle location più note di Dragon Age Inquisition grazie alla potenza dell’UE5.

Torres è un fan sfegatato della serie Dragon Age noto per aver condiviso mesi fa un video del suo remake – The Crow Fence – in Unreal Engine 5 nel mese di giugno dello scorso anno.

Ora, Torres ha migliorato la sua creazione e restituendo ai fan uno degli scenari next-gen in chiave fantasy più belli di sempre (specie se si pensa che è stato realizzato da una singola persona).

Poco sotto, il sorprendente filmato in questione:

Naturalmente, questa è solo una piccola parte del gioco, ma mostra già la potenza “grezza” dell’Unreal Engine 5 e ciò che potrebbe essere mostrato ai giocatori utilizzando questo motore.

Annunciato per la prima volta ai The Game Awards 2018 con un breve teaser, Dragon Age 4 è stato poi mostrato solo di sfuggita, senza purtroppo rivelare nulla di concreto sul gioco vero e proprio.

Ricordiamo che Dragon Age 4 di BioWare sarà un’esperienza complessa story-driven in single player, lo assicurano gli sviluppatori.

Sappiamo che il team sta lavorando anche al ritorno di Mass Effect, con il nuovo misterioso capitolo che ha visto la pubblicazione di un’immagine.