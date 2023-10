Bundle PS5 + Marvel's Spider-Man2 disponibile per il preorder!

Gamestop ha aperto i preorder per uno dei bundle più attesi del momento: la Playstation 5 accompagnata dal gioco Marvel's Spider-Man 2. Gli appassionati di gaming avranno la possibilità di scegliere tra due varianti del bundle. La prima include la versione della console con il lettore Blu Ray, ideale per chi possiede una collezione fisica di giochi o per chi predilige avere la libertà di scambio e rivendita dei titoli.

La seconda opzione è la versione Digital della PS5, perfetta per chi preferisce una libreria di giochi completamente digitale, beneficiando spesso di sconti e promozioni sul PlayStation Store. Per maggiori informazioni sul titolo, vi consigliamo anche di leggere la nostra anteprima.

Bundle PS5 con Marvel's Spider-Man 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle PS5 Standard con Marvel's Spider-Man 2 rappresenta una combinazione ideale per coloro che sono alla ricerca di un'esperienza di gioco di ultima generazione unita a una trama avvincente. Questo bundle è perfetto per i fan di lunga data dell'Uomo Ragno che desiderano immergersi nuovamente nelle avventure di Peter Parker in una grafica mozzafiato, ma anche per coloro che sono nuovi al franchise e vogliono iniziare con uno dei titoli più attesi.

La PS5, con la sua velocità di caricamento ultrarapida, garantisce che ogni momento di gioco sia fluido e coinvolgente. Quindi, se siete delle persone che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità e desiderano sia un hardware di punta che un gioco di alto profilo, questo bundle è l'investimento giusto per voi. Inoltre, rappresenta anche un ottimo punto di partenza per chiunque stia facendo il grande salto nella nuova generazione di console, garantendo ore e ore di intrattenimento di alta qualità.

Ricordiamo che il lancio del bundle PS5 con Marvel's Spider-Man 2 è atteso per il 20 ottobre 2023. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Prenota bundle PS5 standard + Marvel's Spider-Man 2

Prenota PS5 Digital + Marvel's Spider-Man 2