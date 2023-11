Black Friday ePrice: Offerte imperdibili su smartphone Apple e Samsung!

Lasciatevi travolgere dall'ebbrezza del Black Friday su ePrice: un'esplosione di offerte strabilianti sui top-brand di smartphone! Da Apple a Samsung, immergetevi nel mare di occasioni per modelli di ogni fascia, tutti selezionati per il loro incredibile rapporto qualità/prezzo che fa battere il cuore!

Attenzione però: avete tempo solo fino al 12 novembre per catturare questi sconti pazzeschi, sebbene potrebbe esserci bis di promozioni post-12 novembre. Ma ora, è il momento degli smartphone, i protagonisti di questo articolo con ribassi mai visti prima.

Black Friday ePrice, chi dovrebbe approfittarne?

Un’occasione d'oro per chi sogna di terminare l'anno in grande stile con un nuovo smartphone. Non solo i pezzi da novanta, ma anche i gioielli di fascia media - quelli che durante l'anno vengono dimenticati - ora brillano sotto i riflettori con sconti autentici, non semplici deprezzamenti.

Prendiamo ad esempio il Samsung Galaxy S20 Ultra: un veterano che non ha perso il suo smalto di top di gamma. Un autentico colpo di scena a solo 486€, un prezzo che vi fa domandare se sia davvero corretto.

Non vi convince il display dell'S20 Ultra? Allora il Realme 9 Pro Plus potrebbe fare al caso vostro, un vero David che sfida i Golia del mercato senza far piangere il vostro portafoglio. ePrice lo propone a soli 199€, un'offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di ePrice, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati direttamente seguendo il link sottostante.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi le offerte su ePrice