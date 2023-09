ASUS ROG Flow X13, notebook gaming convertibile, al prezzo più basso di sempre! -33%

Anche questo weekend, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming convertibile ASUS ROG Flow X13, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.199€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo più basso recente di 1.799€.

ASUS ROG Flow X13 è un gioiello di tecnologia che combina il meglio delle prestazioni con la versatilità. Con un potente processore AMD Ryzen 7 6800HS e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, questo notebook non è solo per i giocatori accaniti, ma anche per coloro che hanno bisogno di una macchina potente per la creazione di contenuti o il lavoro di progettazione. Il suo schermo touch screen da 13,4 pollici offre una risoluzione WUXGA e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo così una chiarezza impeccabile.

Uno dei punti di forza è certamente la sua convertibilità. Non è solo un notebook, ma anche un dispositivo 2 in 1 che si può utilizzare come tablet, aumentando così la sua funzionalità e rendendolo un dispositivo incredibilmente versatile. Con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, la velocità e lo spazio di archiviazione non sono mai un problema. È una macchina ideale per i giocatori che non vogliono compromessi sulle prestazioni ma desiderano anche una certa flessibilità e portabilità.

Ora, grazie a una offerta su Amazon, il prezzo è il più basso di sempre, rendendo questo notebook un affare imperdibile. È il momento giusto per chi ha aspettato l'occasione giusta per investire in un dispositivo che offre tanto in un corpo così compatto e leggero. Se siete studenti, professionisti nel campo della grafica o un appassionati di videogiochi, non lasciartevi sfuggire questa opportunità.

