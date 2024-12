Assetto Corsa Ultimate Edition: il regalo perfetto per gli appassionati di motori, ora in SUPER SCONTO! -82%

Se siete alla ricerca di un simulatore di guida che unisca realismo estremo e un prezzo imbattibile, non potete perdere questa offerta su Instant Gaming. Assetto Corsa Ultimate Edition è disponibile a soli 9,99€, con un incredibile sconto dell’82% rispetto al prezzo originale di 56€. Un’occasione imperdibile per immergervi nel mondo delle corse virtuali con il massimo del realismo e della personalizzazione. Questa promozione fa parte del "Calendario dell'Avvento" di Instant Gaming, che ogni giorno fino al 24 dicembre offre sconti imperdibili su titoli selezionati.

Assetto Corsa Ultimate Edition, perché acquistarlo?

Questa edizione definitiva di Assetto Corsa (qui trovate la nostra recensione completa) rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di guida che cercano un’esperienza completa e professionale. Con 178 veicoli fedelmente ricreati, basati su dati e telemetria reali, e 19 circuiti leggendari come Spa-Francorchamps e Nürburgring-Nordschleife, il gioco offre una fedeltà e una precisione senza pari. Ogni tracciato è stato realizzato tramite scansione laser, garantendo una riproduzione perfetta di ogni curva e dettaglio.

La versatilità di Assetto Corsa Ultimate Edition è uno dei suoi punti di forza. Include tutti i DLC rilasciati fino ad oggi, come i celebri Dream Pack 1-2-3, il Ferrari 70th Anniversary Pack e i tre Porsche Pack, per un totale di contenuti che espandono ulteriormente le possibilità di gioco. Il motore fisico avanzato permette di personalizzare le impostazioni di guida e di gara per adattarsi al vostro stile, rendendo l’esperienza accessibile sia ai principianti che ai piloti più esperti.

Con la modalità multigiocatore online, potrete sfidare amici e giocatori da tutto il mondo, mentre il giocatore singolo vi offre una vasta gamma di sfide e modalità per affinare le vostre abilità. Grazie alla possibilità di personalizzare ogni aspetto del gioco, dall’assetto delle auto alle impostazioni di gara, questa edizione definitiva vi permette di vivere un’esperienza di guida su misura.

Attualmente disponibile a soli 9,99€, Assetto Corsa Ultimate Edition è un investimento eccellente per chi desidera un simulatore completo e di qualità. La combinazione di realismo estremo, contenuti esclusivi e un prezzo accessibile lo rende una scelta vincente per ogni appassionato di motori. Ricordate che le offerte del "Calendario dell'Avvento" sono disponibili per un periodo limitato, quindi visitate il sito ogni giorno per scoprire nuovi sconti su titoli selezionati.

Vedi offerta su Instant Gaming