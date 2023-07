Altoparlanti Creative 2.0 al prezzo più basso di sempre! 30% di sconto! [OFFERTA LAMPO]

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate il set di altoparlanti Creative Pebble Pro, che potete portarvi a casa a soli 55,99€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo più basso recente di 79,99€. Si tratta di un'offerta lampo, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo e procedere all'acquisto!

Gli altoparlanti Creative Pebble Pro uniscono un suono potente e cristallino a un design contemporaneo con effetti di luce LED RGB. Con tre effetti di luce tra cui scegliere, potrete cambiare colore, divertirvi con la modalità pulsante, o scegliere un bagliore di un solo colore per illuminare la vostra configurazione.

Gli altoparlanti Creative Pebble Pro incorporano nuovi amplificatori digitali e un design dei driver completamente rivoluzionato che, combinati insieme, permettono di produrre un palcoscenico sonoro che supera di gran lunga la dimensione fisica degli altoparlanti, a qualsiasi livello di volume.

Per gli amanti del cinema, gli altoparlanti Creative Pebble Pro offrono dialoghi più chiari e bassi più profondi. La tecnologia BassFlex integrata garantisce una risposta estesa alle basse frequenze e bassi pronunciati, mentre l'elaborazione audio Clear Dialog assicura che i dialoghi vocali siano sempre facilmente comprensibili.

Gli altoparlanti sono in grado di erogare fino a 10W RMS totali e una potenza di picco fino a 20W tramite USB-C. Se desiderate un suono ancora più potente, potete usare un adattatore USB PD da 30W (non incluso) per raggiungere una potenza acustica fino a 30W RMS totali e 60W di picco.

Vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, termineranno oggi, mercoledì 12 luglio. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.