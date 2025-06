Uno dei giochi di ruolo più sorprendenti dello scorso anno è finalmente riuscito a raggiungere un nuovo traguardo di vendite, raddoppiando i numeri ottenuti in occasione del lancio.

Metaphor ReFantazio aveva infatti superato tutte le aspettative al day-one, riuscendo a raggiungere 1 milione di copie vendute in un solo giorno: un traguardo decisamente importante, se consideriamo che si tratta di una nuova IP.

Ci si aspettava che quei numeri sarebbero aumentati esponenzialmente nel corso dei mesi successivi, considerando che Metaphor ReFantazio è uno di quei giochi che nessun appassionato di JRPG dovrebbe lasciarsi scappare, ma evidentemente le vendite sono andate più a rilento del previsto.

Come ci segnala Gematsu, SEGA ha confermato in un report finanziario che l'ultima fatica di Atlus ha raggiunto 2 milioni complessivi di copie vendute: per raggiungere lo stesso numero di copie piazzate al day-one è stato necessario attendere altri 6 mesi.

Per quanto si tratti assolutamente di numeri positivi, il dato fa sicuramente riflettere: da un lato c'è chi si aspettava che un candidato al GOTY 2024 (che potete recuperare su Amazon) avrebbe dovuto essere in grado di vendere molte più copie e in molto meno tempo, ma dall'altro va ricordato che sono stati mesi particolarmente ricchi di novità per i videogiochi e che, tenendo sempre conto che non ha avuto la forza trascinatrice di IP come Persona, sono comunque dati meritevoli di rispetto.

Quest'ultima via di pensiero sembra essere quella seguita anche da SEGA, altrimenti è difficile immaginare che il publisher avrebbe incluso questi numeri come traguardo celebrativo per i suoi videogiochi di successo.

All'interno dello stesso report, che nel frattempo è stato rimosso dal web – presumibilmente proprio perché ha rivelato dati che dovevano rimanere confidenziali – SEGA ha anche confermato che ci vorrà ancora molto tempo prima di poter mettere le mani su Persona 4 Revival: il remake non uscirà prima di aprile 2026, ma è probabile che il lancio avverrà anche molto più in avanti.