La corsa di Lies of P sembra davvero inarrestabile, ricevendo un ulteriore importante boost dal lancio del DLC Overture, che da solo è riuscito ad attirare tanti altri giocatori curiosi.

Come riportato in un comunicato stampa inviato alla nostra redazione, Neowiz e Round8 Studio hanno infatti confermato di aver ufficialmente venduto 3 milioni di copie di Lies of P in tutto il mondo: un traguardo raggiunto dopo sole due settimane dal debutto del contenuto aggiuntivo.

Il soulslike ha saputo sorprendere tantissimi appassionati per il suo stile grafico affascinante (trovate l'artbook ufficiale su Amazon) e per un gameplay accessibile e impegnativo al punto giusto: un soulslike che può potenzialmente essere affrontato da qualunque giocatore, anche da chi è più restio alle sfide.

Il game director Jiwon Choi ha voluto ringraziare tutti i fan che si sono voluti unire al viaggio di Pinocchio, sottolineando che aver raggiunto 3 milioni di copie è un traguardo impressionante.

Il team di sviluppo si è detto colpito dal supporto dimostrato dalla community fin dal lancio del titolo: un enorme successo che era difficile preventivare prima del lancio effettivo del gioco.

Il DLC Overture ha sicuramente dato una grande mano per le vendite in queste ultime settimane e chissà che nei prossimi giorni non possano arrivare ulteriori traguardi: per il momento, il team è impegnato a ottimizzare maggiormente l'esperienza di gioco, come accaduto già con l'ultima patch che ribilancia la difficoltà.