Il trionfo di Kingdom Come Deliverance 2 ci conferma il boom degli RPG

Gli ultimi anni sono stati sicuramente più che positivi per gli amanti dei giochi di ruolo, con il 2025 che sta già dimostrando tantissima qualità per chi ama esperienze che mettono al primo posto gameplay e narrazione.

Pochi giorni fa abbiamo assistito al trionfo di Clair Obscur Expedition 33, che è già riuscito a battere tantissimi altri giochi di ruolo importanti, ma non bisogna dimenticare che prima della perla di Sandfall Interactive abbiamo scoperto un altro capolavoro che i fan non si sono lasciati sfuggire.

Mi riferisco ovviamente a Kingdom Come Deliverance 2, che proprio nelle scorse ore ha potuto festeggiare un nuovo grande traguardo: come comunicato direttamente dagli sviluppatori attraverso un post social, la perla di Warhorse Studios ha già venduto oltre 3 milioni di copie dal lancio.

Si tratta dell'ennesima dimostrazione di come i giochi di ruolo abbiano ormai campo fertile, rispetto a quelle che potevano essere le previsioni di grandi publisher, anche quando propongono esperienze di gioco non necessariamente accessibili (potete provarlo su Amazon).

Come se non bastasse, Warhorse Studios ha anche celebrato un altro grandissimo traguardo per il primo capitolo, che ha contemporaneamente superato 10 milioni di copie vendute complessive.

Chiaramente gli ottimi risultati ottenuti dal secondo episodio hanno spinto molti utenti a recuperare l'originale Kingdom Come Deliverance, sfruttando per l'occasione anche le numerose offerte che vengono spesso proposte dagli store digitali.

Gli sviluppatori hanno voluto ovviamente ringraziare tutti i loro supporter per la fiducia dimostrata e «per aver fatto la storia insieme a noi». Ed è facile immaginare che le avventure di Henry non finiscano certo qui.

In attesa di sapere quale futuro attende la serie alla luce di questo altre grande successo, ricordiamo che Kingdom Come Deliverance 2 secondo molti utenti è tra i potenziali candidati alla vittoria finale del GOTY 2025. Motivo per il quale la star che interpreta Hans non ha nascosto il suo entusiasmo per il rinvio di GTA 6.