Sembra proprio che Monster Hunter Wilds non stia affrontando un periodo facile: quello che si era presentato ai nastri di partenza come potenziale candidato al GOTY 2025 sta facendo infuriare i fan su PC.

Come segnalato da Game Rant, gli utenti Steam che hanno acquistato l'ultimo hunting game di Capcom hanno dimostrato di non essere affatto contenti del lavoro fatto dagli sviluppatori: soltanto il 19% delle recensioni fatte negli ultimi 30 giorni è positiva, per una media "Estremamente negativa".

La situazione migliora se si va a guardare la media complessiva su Steam, con il 59% di recensioni positive, ma che evidenzia comunque una spaccatura netta con il pubblico.

I fan che hanno acquistato l'edizione PC di Monster Hunter Wilds (lo trovate per console su Amazon, se preferite) evidenziano nello specifico una pessima ottimizzazione per questa versione, che con il tempo sarebbe addirittura peggiorata invece di migliorare.

Altre critiche evidenziano una scarsa quantità di mostri, con l'accusa che Capcom avrebbe volutamente deciso di tagliarne una parte per aggiungerli in seguito come parte di aggiornamenti post-lancio: un sospetto nato dopo alcuni datamine che ne avrebbero svelato i primi riferimenti.

Inoltre, c'è chi ritiene che le meccaniche open world aggiungano poco e nulla al gameplay, ma anche il gameplay di base viene ritenuto inferiore da alcuni utenti rispetto ai precedenti capitoli di Monster Hunter.

Sebbene gli autori stiano preparando un aggiornamento in arrivo a fine giugno – che ci verrà mostrato nel prossimo Capcom Spotlight – la community sembra aver deciso di unirsi in questa feroce campagna di review bombing per mettere in guardia altri giocatori e far sapere agli sviluppatori di non essere affatto contenti dal supporto dimostrato fino a questo momento.

Era davvero difficile attendersi reazioni così negative a pochi mesi di distanza dal lancio, considerando che Monster Hunter Wilds resta un gioco di assoluta qualità, come vi ha raccontato il nostro Silvio Mazzitelli nella recensione dedicata, e come dimostra il suo posizionamento tra i migliori giochi dell'anno per Metacritic.

Staremo a vedere se Capcom riuscirà a riconquistare la fiducia dei suoi utenti PC, anche se ci sarà tanto lavoro da fare in tal senso.