La lunga attesa dei fan Xbox è finalmente terminata: Game Science ha infatti annunciato la data d'uscita ufficiale di Black Myth Wukong, che esordirà sulle console di casa Microsoft con un anno esatto di ritardo.

Black Myth Wukong sarà infatti disponibile su Xbox Series X|S a partire dal 20 agosto 2025, a 365 giorni di distanza dall'uscita originaria su PS5 e PC, versioni rilasciate nello stesso identico giorno dello scorso anno.

L'annuncio è arrivato direttamente sul sito ufficiale del team di sviluppo: i pre-order per le versioni digitali inizieranno dal 18 giugno 2025, con uno speciale sconto del 20% che sarà valido per ben 3 settimane.

La promozione rifletterà gli stessi identici sconti che verranno applicati temporaneamente sulle versioni PS5 e PC: Game Science vuole dunque assicurarsi che i giocatori Xbox interessati non finiscano per pagare più del necessario per accedere a questo premiato action-RPG, candidato anche al GOTY 2024 durante i precedenti The Game Awards.

Con una FAQ pubblicata sempre sul proprio sito ufficiale, Game Science ammette che non è stato facile ottimizzare adeguatamete Black Myth Wukong sulle console Xbox, assicurandosi che il porting rispettasse gli standard di qualità dello studio, ma gli autori sono comunque soddisfatti di esserci riusciti durante il primo anno di vita del gioco.

In passato Game Science aveva lasciato intendere che il problema era riuscire a far girare adeguatamente l'avventura su Xbox Series S, ma evidentemente il team cinese deve essere finalmente riuscito a trovare il giusto compromesso.

Voglio anche sottolineare anche che la data d'uscita non è stata scelta casualmente: il 20 agosto si celebra infatti il compleanno di Sun Wukong, secondo la mitologia cinese. Una data dunque appropriata per un videogioco che celebra la sua storia.

Attualmente non è chiaro se su Xbox sarà disponibile anche una versione fisica, proprio come accaduto su PS5 (che trovate invece su Amazon): vi terremo aggiornati qualora arrivassero annunci in merito.